Kadıköy Emniyeti 'Cincır Timi' kurdu

Adını "yüzyılın buluşu" sloganı ve ABD Başkanı Bush'un üzerinden düşmesiyle duyuran "Cincır", bundan böyle Kadıköy Polisi'ne hizmet verecek.

Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü, geçtiğimiz yıl, sahillerde vatandaşların can güvenliği için ATV timini kurmuştu. 4 kişiden oluşan ATV timinin 1 yıllık çalışma sürecinde olumlu sonuçlar alan İlçe Emniyet Müdürlüğü, bu yaz da kendi imkânlarıyla "Cincır" alarak ekip oluşturdu. Başta Bağdat Caddesi ve sahillerde görev yapacak olan Cincırlı Cadde Timi, dün hizmete başladı.



Kadıköy Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu, "Bu timimizin görev yerini sahil ve Bağdat Caddesi olarak belirledik. 4 ATV ve 6 Cincır olmak üzere 10 kişilik ekiple sahillerimiz 24 saat güvenli olacak" dedi.



