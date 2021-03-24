Kadıköy'deki Boğaziçi eylemine katılan 2'si tutuklu 23 kişi hakkında hapis istemiyle dava açıldı

Boğaziçi Üniversitesi’ne eski AKP Milletvekili adayı Prof. Dr. Melih Bulu’nun atanmasını protesto etmek için 2 Şubat’ta Kadıköy’de yapılan eyleme katıldıkları gerekçesiyle haklarında soruşturma başlatılan 2’si tutuklu, 23 kişi hakkında 6 aydan 7 yıla kadar değişen oranlarda hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Kadıköy Kaymakamlığı tarafından Kadıköy bölgesinde açık alanlarda toplantı, miting, yürüyüş, oturma eylemi, açık hava toplantısı, basın açıklaması, bildiri dağıtma gibi etkinliklerin 2 Şubat'tan itibaren 7 gün süreyle yasaklanmasına karar verildiğinin belirlendiği anlatıldı.

Sosyal medyadan yapılacağı tespit edilen izinsiz toplantı ve gösteri yürüyüşlerinin engellenmesi için önlemler alındığı saat 17.30 sıralarında Kadıköy İskele Meydanı önünde yaklaşık 50 kişilik grubun gösteri yapmak istediklerinin belirlendiği kaydedildi.

Sözcü'den Sevgim Begüm Yavuz'un haberine göre, dağılmaları gerektiği yönünde ihtar yapıldığı, grubun dağılmayarak sloganlar attığı ve yürümeye başladığı aktarılan iddianamede kolluk görevlileri tarafından müdahale edilerek grubun dağılmalarının sağlandığı belirtildi.

Olaylar sırasında eyleme katılan bazı kişilerin taş ve sopalarla, tekme atarak kolluk birimlerine ait araçlara zarar verdiğinin belirlendiği ve bunların yürüyüşün yapıldığı bölgelerden temin edilen görüntü kayıtları ile sabit olduğu kaydedildi.

Uyarı yapılmadan gözaltına alındılar

İfadelerinde Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör atamasını ve öğrencilerin gözaltına alınması ile ilgili olarak basın açıklaması yapılacağını sosyal medyadan duyduklarını, Anayasal demokratik haklarını kullanarak basın açıklaması yapılacak ortama gittiklerini, herhangi bir uyarı yapılmadan gözaltına alındıklarını, suç işlemediklerini üzerlerine atılı suçlamaları da kabul etmediklerini söyledikleri belirtildi.

Hapis istemi

Savcılık 23 kişinin “toplantı ve yürüyüşlere silah ve benzeri aletler taşıyarak veya kendilerini tanınmayacak hale getirerek katılma”, “kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama”, “görevi yaptırmamak için direnme” suçlarından 6 aydan 7 yıla kadar değişen oranlarda cezalandırılmasını talep etti.