Kadıköy'deki 8 Mart mitinginde gözaltına alınan 9 kişiden 7'si adli kontrol şartı ile serbest; 2 kişiye ev hapsi

İstanbul Kadıköy'de, 8 Mart Kadın Platformu’nun çağrısıyla dün gerçekleştirilen Büyük Kadın Buluşması’nda gözaltına alınan 9 kişiden 7'si adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken; 2 kişiye ev hapsi verildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarılan eylemciler, savcılık tarafından ifadeleri alınmadan tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Hakimlik sorgusunun ardından bütün aktivistler çeşitli adli kontrol şartlarıyla serbest bırakıldı. Herkese yurt dışına çıkış yasağı verilirken 2 kişiye bir ay süreyle ev hapsi verildi.