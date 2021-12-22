Kadıköy'de polis tarafından öldürülen Çetin Kaya soruşturmasında tanık polisin ifadesi: İlk önce ben ne olduğunu anlayamadım

Kadıköy'de ‘dur’ ihtarına uymadığı gerekçesiyle set işçisi Çetin Kaya’nın polis memuru S.E'nin silahından çıkan kurşunla hayatını kaybettiği olaya ilişkin, olay sırasında orada bulunan polislerden İ.K.’nin ifadesi ortaya çıktı. İ.K., ifadesinde, “S.E. şahsın sağ tarafında bulunuyordu. Ben şahsın sol kolundan tutarak sol bileğine kelepçe takmak istediğim anda şahıs kelepçeyi taktırmamak için hamle yaptı. O esnada iki el silah sesi duydum. İlk önce ben ne olduğunu anlayamadım” dedi.

Tanık polis İ.K., "Çetin Kaya S.E.'nin silahına hamle esnasında vuruldu” ifadelerini kullandı.

İstanbul Kadıköy'de 29 Kasım'da, set işçisi Çetin Kaya, denetim yapan polisin ‘dur' ihtarına uymadığı gerekçesiyle polis memuru S.E.’nin silahından çıkan kurşunla vurularak hayatını kaybetti. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, polis memuru S.E. “kasten öldürme” suçundan tutuklandı.

"Sinyal verip dönüş yapmaması üzerine araçtan şüphelendik"

Soruşturma kapsamında, olay sırasında orada bulunan polislerden İ.K.'nin ‘bilgi sahibi' sıfatıyla verdiği ifadesi ortaya çıktı. Polis memuru İ.K., olay günü şüpheli araçlar ve şahıslar üzerine görev yaptıkları sırada seyir halinde olan araçtan şüphelenmeleri üzerine aracı bir süre gözle takip ettiklerini anlatarak, “Şahsın sokak başlarında sokağa girecek gibi sinyal verdiği ancak dönüş yapmaması üzerine araçtan şüphelendik. Sonrasında tepe lambası ve siren sistemiyle şüphelendiğimiz aracı durdurmak istedik. Araç bizim uyarımızdan sonra hızını artırarak kaçmaya başladı. Ancak araç tüm uyarılara rağmen durmadı. Aracın camlarının karanlık olması ve havanın yağışlı olması sebebiyle araç içerisinde kaç kişi olduğu ve ne maksatla biz görevlilerden kaçtığını bilmediğimiz için, aracın yakalanması veya seyir halinde bize karşı yapabileceği tüm saldırı ihtimallerine karşı araç içerisinde bulunan şoför arkadaşım hariç hepimiz tedbir amaçlı silahlarımızı doldurduk” dedi.

‘"Ne oluyor abi ben ne yaptım' şeklinde sözlü ve fiziki direnç gösterdi"