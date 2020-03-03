Kadıköy'de Las Tesis eyleminde gözaltına alınan 6 kadın hakkında 3 yıla kadar hapis cezası istendi

İstanbul Kadıköy’de düzenlenen Las Tesis dansına katıldığı için gözaltına alınan 6 kadın hakkında 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı

İstanbul Kadıköy'de kadına yönelik cinsel saldırı ve şiddeti protesto etmek için düzenlenen “Las Tesis” etkinliğinde gözaltına alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılan 6 kadın hakkında “kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama” suçundan dava açıldı. 6 kadının 3 yıla kadar hapsi isteniyor.

BirGün'ün haberine göre Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, kadınların trafiği kapatarak, “Kadın cinayetlerini durduracağız” ve “Asla yalnız yürümeyeceksin” sloganları atması suç sayıldı.

İddianamede, 6 kadının “kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama” suçundan 6 aydan üçer yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

İddianame gönderildiği Anadolu 29. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi. Davanın ilk duruşması Haziran ayında görülecek