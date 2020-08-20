Kadıköy'de iki polisin sert müdahalede bulunduğu kadın: Sigara içtiğim için maskem çenemdeydi

Kadıköy’de iki polisin açığa alındığı olayda maske takmayı reddeden 19 yaşındaki Rana B.’nin ifadesi ortaya çıktı.

DHA’nın haberine göre Rana B. “Görevi yatırmamak için direnme” ve “Görevli memura hakaret” suçlamalarından müşteki-şüpheli sıfatıyla emniyette ifade verdi. İfadesinde dün saat 18.20 sıralarında arkadaşı Zeynep K. ile Söğütlüçeşme Caddesi üzerinde yürüdüğünü söyleyen Rana B., o esnada sigara içtiği için maskesinin çenesinde olduğunu söyledi.

"Sen gel bakalım buraya"

Polis memurlarının kendisini "Sen gel bakalım buraya" şeklinde çağırdığını belirten Rana B., yanında kimliğinin olmadığını bu sebeple İstanbul kartını polislere gösterdiğini ifade etti. Polislerin kendisine "900 TL ceza yedin, ödersin" dediğini kaydeden Rana B. arkadaşıyla birlikte polislerin yanından uzaklaştığını sonrasında polislerin kendisini tekrar yana çağırdığını, o sırada çevrede bulunan birçok vatandaşın maskesiz dolaştığını öne sürerek cezaya itiraz ettiğini söyledi.

Polislerin kendisini polis merkezine götürmek istediğini aktaran Rana B. merkeze gitmek istemediğini, arkasını dönerek yürüdüğünü belirtti.

Polislerden şikâyetçi oldu

Polisin peşinden gelerek kolunu tuttuğunu ve kolunu ters kelepçe yaparak çelme taktığını ve yere düştüğünü anlatan Rana B. polis memurunun ‘o kadar insana rağmen kendisini yerde sürüklemeye devam ettiğini’ ifade etti. Polis memurlarından da şikâyetçi olan Rana B. ve Zeynep K. savcının talimatıyla emniyetteki ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.