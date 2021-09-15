Kadıköy'de cami yakma girişimi: Şüpheli aranıyor

İstanbul'un Kadıköy ilçesinde bulunan Faikpaşa Camisi'ndeki yangına ilişkin şüphelinin yakalanması için soruşturma başlatıldı.

Kadıköy'ün Acıbadem Mahallesi'ndeki Faikpaşa Camisi'nden cemaat namazdayken dumanlar yükselmeye başladı. Cami görevlisi ve çevredekiler yangın tüpleriyle müdahale ederken polis ve itfaiye ekiplerine ihbarda bulunuldu.

Yangın, cemaat ve çevredekiler tarafından büyümeden söndürüldü.

Güvenlik kamerası kayıtlarında, bir kişinin caminin kadınların namaz kıldığı bölümüne girdiği, buradaki şal ve başörtülerini toplayıp ateşe verdikten sonra hızla uzaklaştığı tespit edildi.

Cami görevlisi Abdullah Sayantürk, “Namaz bitince aşırı dumanı gördük. Yangın tüpleriyle camı kırıp yangını söndürdük. Kameradan gördüğümüz kadarıyla namazdayken bir kadın giriyor ve örtüleri toplayıp yakıyor. Sonra da kaçıyor” dedi.

Polis, camiyi yakmaya çalışan kişinin kimliğinin belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlattı.

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada kundaklama girişimiyle ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Faikpaşa Camisinin kadınların namaz kıldığı bölümünde, kimliği meçhul bir kadın tarafından yangın çıkarmak suretiyle kundaklama girişiminde bulunulmuştur. Cami görevlileri ve vatandaşlarımızın müdahalesiyle söndürülen yangın şüphelisinin yakalanması ve bu menfur olayın aydınlatılmasına yönelik soruşturma başlatılmıştır. Faikpaşa Camimize yapılan bu çirkin saldırıyı şiddetle kınıyoruz.”