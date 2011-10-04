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Kadıköy Belediyesi'ne baskın!

İstanbul Kadıköy Belediyesi'nde polis arama yaptı. Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Demircan'ın...

04 Ekim 2011 03:00

T24 - İstanbul Emniyeti Mali Şube Müdürlüğü'nün, Kadıköy Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk iddialarına ilişkin operasyonunda Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Demircan'ın yanı sıra 2 müdür ve 4 çalışan gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında belediye çalışanı olmayan 11 kişinin de gözaltına alındığı öğrenildi.




İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kadıköy Belediyesi'ndeki yolsuzluk iddialarına ilişkin sabah saatlerinde düzenlediği operasyonlarda, Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Demircan ile bazı şube müdürleri ve belediye çalışanlarını gözaltına aldı.

Kadıköy Belediyesi, bir belediye başkan yardımcısı, 2 müdür ve 4 çalışanın evlerinde yapılan aramalardan sonra ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldüğünü bildirdi.

Kadıköy Belediyesinden yapılan açıklamada, uzun süredir CHP'li belediyelere yapılan ''itibarsızlaştırma'' operasyonlarının, Avcılar ve Büyükçekmece belediyelerinden sonra Kadıköy belediyesine de uygulandığı savunuldu.

Açıklamada, ''Bu sabah saat 06.30'da bir belediye başkan yardımcımız, 2 müdür ve 4 çalışanımız, evlerinde yapılan aramalardan sonra ifadeleri alınmak üzere emniyete götürülmüşlerdir denildi.
Belediyeden, konunun anlaşılmasından sonra bir açıklama yapılacağı da bildirildi.

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