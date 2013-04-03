Kadıköy Belediyesi'nden canlı hayvan operasyonu

Kadıköy Belediyesi 1 Nisan 2013 tarihinden itibaren kafes içinde sağlıksız koşullarda kedi-köpek ve tavşanların satışının yasaklanacağını duyurmuştu. Kararı uygulamaya geçiren belediye ekipleri yaptıkları denetimlerde önceden satış yapan 14 pet-shoptan 4'ünün yasağı deldiği belirtildi, hayvanlara elkonuldu.

Canlı hayvanların pet-shoplarda günlerce hatta haftalarca vitrinlerde bekletildiğini, birçok doğal ihtiyacının karşılanmadığını, hayvanların bakımsızlık ve ilgisizlikten öldüğünü kaydeden, Kadıköy Belediye Başkanı Selami Öztürk, Türkiye'de bu alanda ilk adımı Kadıköy Belediyesi'nin attığını belirtti. Yasağın 1 Nisan itibariyle başladığını ve geri adım atmayacaklarını kaydeden Öztürk, şunları söyledi:

"Pet-Shoplarda hayvanlar sağlıksız koşullarda satılıyordu. Yurt dışından yasal olmayan yollarla getirilen hastalıklı hayvanların aşı takvimleri tamamlanmıyor, bazı yavrular erken zamanda sütten kesilerek annelerinden ayrılıyor, pet -shoplar gece kapandığı için hayvanlar bütün gece yalnız bırakılıp açlığa terk ediliyordu. Buralarda satılmayan ya da satıldıktan sonra hastalanan birçok hayvan sokağa terk ediliyordu. Tüm bunların yanında bir canlının vitrinde hareketsiz, sağlıksız koşulda bekletilmesi dahi vicdanları sızlatıyor. Bu konuda ilk adımı biz attık. Meclis kararı çıkarttık ve 1 Nisan'da uygulamaya başladık. Yaptığımız denetimlerde pet-shop sahiplerinin büyük oranda yasağa uyduğu satıştan vazgeçtiğini gördük. Denetimlerimiz devam ediyor. Yasağa uymayanlara önce para cezası vereceğiz, devam ederlerse ruhsatlarını iptal edeceğiz. Bu konuda çok kararlıyız. Belediyemizin barınağında çoğu cins olan aşıları tamamlanmış, cipleri takılı birçok köpek var. Vatandaşlar isterlerse bunları ücretsiz olarak sahiplenebilirler. Bu konuda herkesten destek bekliyoruz."