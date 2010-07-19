Kadıköy Belediyesi'nde grev var!

T24 - Kadıköy Belediyesi'nin DİSK'E bağlı işçileri, 173 gün önce başlayan Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde üzerinde anlaşılamayan 4 madde nedeniyle bugün (19 Temmuz 2010) greve gitti.



Kadıköy Belediyesi'nde çalışan, DİSK'e bağlı Genel-İş Sendikasına üye 407 işçi greve başladı.



Kadıköy Evlendirme Dairesi önünde toplanan işçiler, çeşitli sloganlar atarak belediyenin Hasanpaşa binası önüne kadar yürüdü. Burada pankart açan işçiler adına bir basın açıklaması yapan DİSK Genel-İş Sendikası İstanbul Anadolu Yakası 1 Nolu Şube Başkanı Şahan İlseven, Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerine 173 gün önce başladıklarını, bu süre zarfında 77 madde üzerinde anlaşma sağlandığını söyledi.



Sözleşmede, 4 madde üzerinde uzlaşma sağlanamadığını ve 11 Haziran tarihinde ilan edilen grev kararını bugün (19 Temmuz 2010) uygulamaya başladıklarını belirten İlseven, ''Sendika olarak insanlık onuruna yakışır çalışma koşulları ve insanca yaşayabileceğimiz bir ücret talep ediyoruz. Kadıköy Belediyesi yönetimine çağrımızdır. Gelin bu Toplu İş Sözleşmesini grev sürecini daha fazla uzatmadan masada bitirelim. Biz grev yapma taraftarı değiliz'' dedi.



Greve başlayan işçiler, açıklamanın ardından davul zurna eşliğinde belediye garajının önüne geçerek bir süre halay çekti.





