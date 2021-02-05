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Kadıköy Belediyesi'ne grev kararı asıldı

"Ayın 16'sında greve çıkacağız"

05 Şubat 2021 17:08

Genel-İş Sendikası, toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde 7 aydır uzlaşma sağlanamaması nedeniyle Kadıköy Belediyesi'ne grev kararı astı.

DİSK'e bağlı Genel-İş sendikasıyla Kadıköy Belediyesi arasında yapılan toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin uyuşmazlıkla sonuçlanması üzerine sendika yetkililerince belediye binası girişine grev kararı asıldı. 

Kadıköy Belediyesi önünde toplanan işçiler adına açıklama yapan Genel-İş Sendikası Anadolu Yakası 1 No'lu Şube Başkanı Ahmet Arıkan, sözleşme sürecinde son aşamaya gelindiğini söyledi.

"Ayın 16'sında greve çıkacağız"

Sözleşme görüşmelerinde 7 ayı geride bıraktıklarını anlatan Arıkan, "Bugün buraya daha önce açıkladığımız gibi kitlesel katılımla grev kararımızı astık. Bizler hakkımızı istiyoruz arkadaşlar. 7 aydır masadayız. Taleplerimizde eşit adım atmalıyız. Bizden 5 adım, kendileri 1 adım atarsa olmaz bu iş. 6 adımın varsa, bizden 3, onlardan 3 adım atmak gerekir. Biz burada kutlama halayları çekeceğiz. Eğer olmazsa süreç bellidir. Ayın 16'sında greve çıkacağız. Sizin beklentiniz karşılanmadan bu iş bitmeyecektir" dedi.

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