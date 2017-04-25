T24 LogoT24 Logo
Gündem

Kadıköy Anadolu Lisesi'nin her sene düzenlenen bahar festivali yasaklandı

‘Proje okul’ statüsüne alınan ve 52 öğretmeni başka okullara tayin edilen Kadıköy Anadolu Lisesi'nin bahar festivali de iptal edildi

25 Nisan 2017 02:38

İstanbul Kadıköy Kaymakamlığı, 21 Nisan - 30 Nisan arasında yapılması planlanan Kadıköy Gençlik Festivali’ni 'güvenlik' gerekçesiyle iptal etmesinin ardından, Kadıköy Anadolu Lisesi'nin her sene düzenlediği Bahar Festivali'ne de izin vermedi.

19 Mayıs'ta yapılması planlanan geleneksel festivale Kadıköy Kaymakamlığı ''Alan yok'' diyerek izin vermedi. Festival, geçtiğimiz yıl ise lisenin müdürü tarafından engellenmişti.

Kaymakamlık; Kadıköy Belediyesi, Kadıköy Tiyatrolar Platformu ve 14 üniversitenin sanat kulüpleri tarafından desteklenen Kadıköy Gençlik Festivali'ni de yasaklamıştı.

Alınan kararın dayandığı istihbaratın ciddiyetinin hangi düzeyde olduğu anlaşılmayan bu durum, son günlerde Kadıköy'de düzenlenen protesto yürüyüşlerinden tedirgin olan iktidarın, gençlerin bir araya gelmesini engelleme girişimi olarak yorumlandı.

ETİKETLER

kadıköy anadolubahar festivaliiptal

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu: Asıl muhafazakâr bizdik, yıllar yılı değişmemek için direndik...

Cumhuriyet gazetesi: Bakan Berat Albayrak'ın Kanal İstanbul güzergâhında arazisinin olduğu...

Eski millî futbolculara 'FETÖ'den hapis cezası...

NYT: 2009'da kaza yapan THY uçağıyla ilgili raporda Boeing'in tasarım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24