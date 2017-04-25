Kadıköy Anadolu Lisesi'nin her sene düzenlenen bahar festivali yasaklandı

İstanbul Kadıköy Kaymakamlığı, 21 Nisan - 30 Nisan arasında yapılması planlanan Kadıköy Gençlik Festivali’ni 'güvenlik' gerekçesiyle iptal etmesinin ardından, Kadıköy Anadolu Lisesi'nin her sene düzenlediği Bahar Festivali'ne de izin vermedi.



19 Mayıs'ta yapılması planlanan geleneksel festivale Kadıköy Kaymakamlığı ''Alan yok'' diyerek izin vermedi. Festival, geçtiğimiz yıl ise lisenin müdürü tarafından engellenmişti.



Kaymakamlık; Kadıköy Belediyesi, Kadıköy Tiyatrolar Platformu ve 14 üniversitenin sanat kulüpleri tarafından desteklenen Kadıköy Gençlik Festivali'ni de yasaklamıştı.



Alınan kararın dayandığı istihbaratın ciddiyetinin hangi düzeyde olduğu anlaşılmayan bu durum, son günlerde Kadıköy'de düzenlenen protesto yürüyüşlerinden tedirgin olan iktidarın, gençlerin bir araya gelmesini engelleme girişimi olarak yorumlandı.