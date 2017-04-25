Kadıköy Anadolu Lisesi'nin geleneksel bahar festivaline engel: Orada neler döndüğünü biliyoruz!

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ‘proje okul’ statüsüne alınan ve 52 öğretmeni başka okullara tayin edilen Kadıköy Anadolu Lisesi’nde 1999 yılından bu yana düzenlenen bahar festivali “Kalfest”e ilçe milli eğitim müdürlüğünden izin çıkmadı. Öğrenciler, milli eğitim müdürünün kendilerine "Biz orada neler döndüğünü çok iyi biliyoruz. Bizden bir şey saklayamazsınız. Ben zaten izin vermeyeceğim. İnandırabileceğiniz bir argümanınız varsa buyurun. Bundan sonra hiçbir devlet okulu böyle bir şey yapamayacak" dediğini aktardı.

“Kalfest”, bu sene 15-20 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecekti. Programa göre festivalin son günü MFÖ, Gripin, Cem Adrian ve Emrah IS sahne alacaktı.

Söz konusu "engeli" köşesine taşıyan Hürriyet yazarı Kanat Atkaya, şunları söyledi:

Burada anahtar cümle “Biz orada neler döndüğünü çok iyi biliyoruz...”

Eğer yapılsaydı “neler dönecekti” acaba bu kuşaklardır memlekete hayırlı, aydın, özgüveni yüksek, iyi eğitimli evlat yetiştiren eğitim kurumunun festivalinde biliyor musunuz?

Mesela MFÖ sahneye çıkacaktı. Oy oy oy! Evlerden ırak; ne yapardık MFÖ bir anda “Güllerin İçinden”i söylemeye başlasaydı?!

Mesela Cem Adrian şarkılarını dinleyecekti festivale katılan gençler ki; ulusal güvenlik açısından önemli bir tehdittir ve önümüzdeki MGK’da muhakkak meyve suları dizili o uzun masaya yatırılmalıdır bu konu!

Gripin çıkacaktı sahneye yahu, ötesi mi var?! Birol ve arkadaşları “Böyledir Kahpe Dünya”patlatabilirlerdi: “Söyle kaç yaşındasın? Herkes kadar yalnız mısın? İnce ince titremen soğuktan mı sanırsın? Bilmem kaç yaşındasın her şeyin farkındasın!”

Sadece müzikal bir tehdit değildi bu festival ey erenler!

Takdir ettikleri, önem verdikleri toplumsal figürleri ödüllendireceklerdi, düzenledikleri söyleşilerde bu isimlerle bir araya geleceklerdi.

Bu kadarla kalsa yine iyi...

Tiyatro girecekti işin içine; oyun sahneleyeceklerdi, seyredeceklerdi filan!