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Kadıköy Anadolu Lisesi öğrencilerinden öğretmenlerine hüzünlü veda

52 öğretmen için okul bahçesinde veda töreni yapıldı

23 Ekim 2016 23:42

Kadıköy Anadolu Lisesi öğrencileri, 'proje okul' uygulamasıyla başka okullara gönderilen öğretmenlerin veda etti.

Doğan Haber Ajansı'nın (DHA) haberine göre, Milli Eğitim Bakanlığı, Proje Okulları'nda görev yapan öğretmenlerin büyük bölümüne başka okula görevlendirme yazılarını gönderdi.

Kadıköy Anadolu Lisesi'ndeki 89 öğretmenden 52'si başka okullara gönderildi.

52 öğretmen için okul bahçesinde veda töreni yapıldı.

Öğretmenler, uzun süredir 'proje okul' uygulamasına karşı eylemler yapan öğrencilerine tek tek sarılarak vedalaştı. 

 

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