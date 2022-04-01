KADES'e her gün ortalama 208 bildirim yapılıyor

Emniyet Genel Müdürlüğü verilerine göre, kadınların tehdit sırasında polis çağırmak için kullandığı KADES'e her gün ortalama 208 bildirim yapıldı.

İçişleri Bakanlığı’na bağlı Emniyet Genel Müdürlüğü’nün TBMM’ye gönderdiği verilere göre, mobil cihazlara yüklenen ve kadınların şiddet sırasında yardım talep etmek için başvurduğu Kadın Destek Uygulaması’na (KADES) 3 yıl 10 ay içerisinde 239 bin 467 ayrı bildirim yapıldı. Günlük ortalama 208 bildirimin geldiği KADES’i telefonlarına indiren kullanıcı sayısının ise 3,5 milyona yaklaştığı ifade edildi.

"Şiddet günden güne büyüyor"

Birgün'ün haberine göre, KADES uygulamasının yoğun kullanımı hakkında değerlendirmelerde bulunan CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer, “KADES uygulamasını kullanan kadınların sayısı aslında Türkiye’de iktidarın söylemlerinin aksine şiddetin günden güne büyüdüğünü gösteriyor” dedi.

İçişleri Bakanlığı verilerinin İstanbul Sözleşmesi’ne duyulan ihtiyacın bir itirafı olduğunu kaydeden Taşcıer, şunları söyledi: “Verileri incelediğimizde, şiddetin nasıl gündelik hayatın bir parçası haline geldiği görülüyor. Türkiye’de her saat 9 kadın şiddet gördüğü için ihbarda bulunuyor. Ki Türkiye’de 42 milyon kadın bulunduğunun ama KADES’i sadece 3 milyonun üzerinde kadının kullandığının da altını çizmemiz gerek. Yani ülke çapında kadınların şiddete maruz bırakılmadığı tek bir an dahi yaşanmıyor. Bu bir toplumsal kriz halidir.”

İstanbul Sözleşmesi

“Türkiye’de Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Algısı Araştırması’na göre, kadınların yüzde 68’i yaşadıkları en büyük sorunun şiddet olduğunu söylüyor” diyen Taşcıer, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

“Durum bu kadar açıkken maalesef ülkeyi yönetenler de kadına yönelik şiddeti körükleyecek adımlar atıyor. İstanbul Sözleşmesi’nden çekilme kararı potansiyel şiddet faillerine ve katillere büyük bir cesaret verdi, özgüven aşıladı. Şimdi iktidar Meclis’e getirdiği yasayla kadına yönelik şiddeti engelleyeceğini iddia ediyor. Hâlbuki sorun bir zihniyet sorunu ve bu zihniyeti besleyecek adımlar atıldığı sürece yapılanların tümü kâğıt üzerinde kalacaktır, öyle de oluyor. AKP iktidarı, her zaman olduğu gibi şiddetin kaynağına değil, sonucuna karşı önlem almaya çalışıyor. Kadına yönelik şiddete karşı pembe otobüs öneren, hamam mantığıyla kadınlara özel üniversite öneren, ‘kadınları toplumsal hayattan izole edersek şiddet azalır’ diyen bir akıldan fazlasını da zaten beklememek lazım.”