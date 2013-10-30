KA.DER'den liderlere mektup: Kadınsız demokrasi yarım demokrasidir

Kadın Adayları Destekleme Derneği (KA.DER) Başkanı Çiğdem Aydın'ın, Genel Yönetim Kurulu adına kaleme aldığı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye gönderdiği mektupta, kadın adayların sayısındaki azlığı eleştirdi.

Mektubunda, kadınların seçilme hakkının sözde kaldığını "79 yıl önce yerel seçimlerde aday olma hakkını elde etmemize rağmen yerel yönetimlerde hala yok sayılıyoruz" sözleriyle ifade eden Aydın, "partinize çağrıda bulunuyor ve 2014 yerel seçimlerinde büyükşehir ve şehirlerin en az yarısında kadın adaylar görmek istiyoruz" dedi.

KA.DER'in 3 partinin liderine gönderdiği mektup şu şekilde:

Türkiye’de 79 yıldır bir oyun sahneleniyor.

Biz kadınlar, tam 79 yıl önce yerel seçimlerde aday olma hakkını elde etmemize rağmen yerel yönetimlerde hala yok sayılıyoruz. 79 yılın özeti, koskocaman bir sıfırdır. Sizi, bu temel hakkımızı elde edişimizin 80’inci yılında, önümüzdeki 2014 yerel seçimlerinde, hakkımızın antidemokratik aday belirleme yöntemleriyle gasp edilmesine son vermeye davet ediyoruz.

79 yıldır sürdürülen bu oyunu, bu yerel seçimlerde bozabilirsiniz, bozmalısınız!

KADINSIZ DEMOKRASİ YARIM DEMOKRASİDİR!

Kadınsız demokrasi ile gerçek demokrasinin kurulamadığını hep birlikte gördük. Adaylıkların genel başkanların ya da genel merkez yöneticilerinin tekelinde olduğu bir aday belirleme yöntemiyle, kadınlar aday gösterilmiyor, dolayısıyla seçilemiyor. Nüfusun yarısının yok sayıldığı, yönetime katılımdan yoksun bırakıldığı bir ülkede, adalet, demokrasi ve eşitlikten söz edilemez.

79 yıllık kadınsız demokrasi tablosunu bir kez daha dikkatinize sunuyoruz:

-1930-2009 arasında tam 17 yerel seçim yapıldı. Bu 17 seçimde de kadınlar “seçseler” de “seçilemediler”, aday gösterilemediler. Yerel koltukların neredeyse tamamında erkek işgali sürdü.

-79 yılda toplam 1165 il belediye başkanı seçildi. Bunların yalnızca 6’sı kadındı.

-2009 seçimlerinde il, ilçe ve belde olarak toplam 2950 belediye başkanı seçildi. Yalnızca 26’sı kadındı (% 0,8).

-31 bin 790 belediye meclisi üyesinin 1340’ı (% 4,2), 3 bin 379 il genel meclisi üyesinin 110’u (% 3,2) kadın. Ne yazık ki kadınlar, yaşadıkları yere ait kararlarda söz sahibi olamıyor.

Biz bu tablodan utanıyoruz, ya siz?

Dünya Ekonomik Forumu’nun yeni raporuna göre Türkiye, siyasal katılım, ekonomik eşitlik, eğitim ve sağlık hakkı gibi farklı alanlarda kadın-erkek eşitliği endeksinde 136 ülke arasında 120’nci oldu. Yani kadın erkek eşitliğinin esamisinin okunmadığı son 20 ülke arasına girmeyi yine başardı. Biz buna hiç şaşırmadık, ya siz?

Türkiye’de kadınların her düzeyde eşit temsili için16 yıldır mücadele eden Kadın Adayları Destekleme Derneği (KA.DER) olarak, kentlerin geleceğini şekillendirecek gücün yerel yönetimlerden geçtiğine inanıyoruz. Erkek siyasetçilerin genellikle “iş ve gelir alanı” olarak baktıkları yerel yönetimler, biz kadınlar için “hizmet” alanını ifade ediyor. Kadın bakış açısından yoksun olan kentlerde, okuma-yazma kursları, yaşlı bakım evleri, sığınma evleri, kreş, spor alanları gibi sosyal ihtiyaçlar “gereksizler” listesine giriyor. Belediyeler hizmetlerinde de erkek ihtiyaçlarını ön plana çıkararak, kadınların ihtiyaçlarını göz ardı etmeye ve “kadın erkek demeden herkese eşit hizmet verilmelidir” ilkesini çiğnemeye devam ediyor.

Türkiye’nin, yaşanabilir kentler için kadınların gücüne ihtiyacı var. Yerel yönetimlerdeki kadınlar sayesinde, kentler herkesin daha rahat ve sağlıklı yaşayabileceği bir yapıya kavuşacak.

KA.DER olarak, partinize çağrıda bulunuyor ve 2014 yerel seçimlerinde büyükşehir ve şehirlerin en az yarısında kadın adaylar görmek istiyoruz. Belediye ve il genel meclisi aday listelerinin adalet, demokrasi ve eşitlik için BİR ERKEK-BİR KADIN olarak düzenlenmesini istiyoruz. FERMUAR denilen bu sistemin uygulanmasının sosyal adalet gereği olduğunu yine, yeniden hatırlatıyoruz.

Size sesleniyoruz: Belediye seçimlerine aday ve seçmen olarak katılma hakkını elde edişimizin 80’inci yılında, bu hakkımıza engel olmaya son verin.

Kadınları aday gösterin.

Saygılarımızla,

KA.DER Genel Yönetim Kurulu adına

Çiğdem Aydın-Başkan