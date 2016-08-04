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Kader Kaya’nın katil zanlısı yakalandı

Polisler tarafından jandarmaya teslim edilen Metin Yılmaz’ın sorgulamasının sürdüğü ifade edildi

04 Ağustos 2016 22:12

Eskişehir'de ormanlık alanda cesedi bulunan 17 yaşındaki Kader Kaya'nın cinayet zanlısı, evli 2 çocuk babası 30 yaşındaki Metin Yılmaz yakalandı. Yılmaz'ın otostop yapan Kader'i aracına aldığı, tecavüz etmek istediği, başaramayınca da çamaşırını ağzına sokup öldürdüğü öne sürüldü.

Amatör olarak fotomodellik yapan Kader Kaya, geçen cuma günü saat 07.00 sıralarında Eskişehir’in kent merkezine yaklaşık 18 kilometre uzaklıktaki Kanlıpınar Mahallesi Çamlık mevkiindeki ormanlık alanda vatandaşlar tarafından ölü bulundu.

Ağzına iç çamaşırı sokularak öldürüldüğü belirlenen Kader’in cinayet zanlısını yakalamak için polis ve jandarma özel ekipler oluşturdu. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet ve Gasp Bürosu ekipleri, cinayet şüphelisi olarak belirledikleri Metin Yılmaz’ı yakaladı.

Gözaltına alınan Metin Yılmaz polislere işsiz olduğunu, geçen hafta Perşembe günü Organize Sanayi Bölgesi’ne iş aramak için gittiğini, saat 11.00 sıralarında yolda otostop yapan Kader Kaya’yı otomobiline aldığını belirtti.

Metin Yılmaz, fotomodellik yaptığını söyleyen Kader Kaya’yı ormanlık alana götürüp cinsel ilişkiye girmek istediğini, ancak karşı çıkıp direndiğini anlattı. Bağıran Kader’in sesini kesmek için çamaşırını ağzına soktuğunu öne süren Yılmaz, kızın bu sırada öldüğünü söyledi.

Polisler tarafından jandarmaya teslim edilen Metin Yılmaz’ın sorgulamasının sürdüğü ifade edildi.

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