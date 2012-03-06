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Yaşam

KADER kadın erkek eşitsizliğinin sorumlularına sıfır verdi

“Türkiye’nin Temsilde Kadın-Erkek Eşitsizlik Karnesi”nin beşincisini açıklayan KADER’e göre 4 yıllık “gelenek” beşinci yılda da değişmedi ve Türkiye bir kez daha sınıfta kaldı

06 Mart 2012 20:48

T24- Kadın Adayları Destekleme Derneği KADER 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla hazırladığı istatistikle Türkiye’de kadın- erkek eşitsizliğine dikkat çekti.  “Türkiye’nin Temsilde Kadın-Erkek Eşitsizlik Karnesi”nin beşincisini açıklayan KADER’e göre 4 yıllık “gelenek” beşinci yılda da değişmedi ve Türkiye bir kez daha sınıfta kaldı. Seçimle ve atamayla gelinen kadrolarda kadın temsilinde yine yaprak kımıldamadı. 

KADER açıklamasında Türkiye’deki kadının temsiliyle ilgili olarak şu bilgilere yer verildi:

 “Hükümetteki 26 bakandan 1’i, 2 bin 924 belediye başkanın 26’sı,  34 bin 210 muhtardan 65’i, 81 valinin 1’i, 103 rektörden 5’i, 185 büyükelçiden 21’i kadın, 26 müsteşar arasında hiç kadın yok!

- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nda, Yargıtay’da, Sayıştay’da hiç kadın yok!

- DİSK, TÜRKİŞ, HAK-İŞ, KAMU-SEN, MEMUR-SEN, TOBB, MÜSİAD, TZOB, TESK yönetim kurullarında hiç kadın yok!  

Türkiye’de ne var?

-Kadına yönelik şiddet, kadın emeği sömürüsü, kadın bedeni sömürüsü, kadın yoksulluğu, kadın işsizliği, çocuk gelinler ve okula gönderilmeyen kız çocukları..

Tacizciyi, tecavüzcüyü, saldırganı koruyup kollayan hukuk sistemi!

KA.DER, bu tablonun sorumlularına da 'Sıfır' veriyor ve yine soruyor:

Utanmıyor musunuz?”

 

KADER'İN HAZIRLADIĞI KADIN İSTATİSTİKLERİ 2011-12 RAPORUNUN TAM METNİ

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