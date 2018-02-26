KA.DER Başkanı Karaoğlu: Meclisteki kadın temsil oranımız yüzde 13.8

Merve DUNDAR / İSTANBUL, (DHA)- KADINLARIN siyaset alanındaki etkinliğini arttırmak amacıyla hayata geçirilen \"Şirin Tekeli Siyaset Okulu\" sertifika programının açılışında konuşan Kadın Adayları Destekleme Derneği (KA.DER) Genel Başkanı Nuray Karaoğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi\'ndeki kadın temsil oranının yüzde 13.8 olduğunu, bu oranın arttırılması gerektiğini söyledi.

Kadir Has Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Merkezi ile KA.DER işbirliğinde gerçekleştirilen ve 10 hafta sürecek olan program, karar alma mekanizmalarına katılımda toplumsal cinsiyet eşitliği bakış açısına sahip kadın siyasetçi sayısını arttırmak amacıyla düzenlendi. KA.DER\'in 19 kurucu üyesinden biri olan Şirin Tekeli\'nin adıyla hayata geçirilen programın ilk dersine 22 kadın katıldı.

\"ŞİKAYET ETMEK YERİNE HAREKETE GEÇMELİYİZ\"

Programın açılışında konuşan Karaoğlu, \"Biz kadınların ve erkeklerin her alanda eşit olarak temsil edilmelerini savunan bir örgütüz. Türkiye’de kadınlar, farklı sosyal alanlarda varlıklarını kanıtladıkları halde üst düzey yönetimlerde, özellikle de siyasette, eşit temsilden hala çok uzak bir konumdalar. Bu eşitsizliği gidermek, tüm yurttaşların kararlara katılımını sağlamak, kadın deneyimi ve çözüm üretme yeteneğini sosyal ve siyasal alanlara kazandırmak amacıyla Mart 1997’de kurulan KA.DER, seçimle ve atamayla gelinen tüm karar organlarındaki kadın temsil oranlarını yükseltmek için çalışıyor. Siyaset alanının toplumsal yaşam üzerindeki tayin edici özelliğini göz önünde bulundurarak, öncelikle siyasette eşit temsilin sağlanmasını ana hedef olarak belirledik. Siyaset alanında sağlanacak eşit temsil, kadın erkek eşitliğinin her alanda gerçekleşmesini kolaylaştıracak. Burada bize düşen şikayet etmekten çok üzerimize düşen görevi yerine getirmek \" dedi.

\"1935\'DE 18 OLAN KADIN MİLLETVEKİLİ SAYISI BUGÜN 75 ANCAK BU YETERLİ DEĞİL\"

Türk kadının siyasetteki yerine değinen Karaoğlu, \"1934 yılında kadınlara seçme ve seçilme hakkının tanınmasıyla başlayan süreçte 1935\'te 18 kadın milletvekili ile TBMM\'de kadın temsil oranı yüzde 4,5\'ti. 1950 yılında kadınlar, yüzde 0,6 ile en düşük oranda temsil edildi. Günümüzde ise bu oran yüzde 13,8. Mecliste 75 kadın milletvekili bulunuyor. Görünen bu tablo, toplumun yüzde 50\'sini oluşturan kadınların, karar alma mekanizmalarında eksik temsilinin en büyük göstergesi\" dedi.

Uzun yıllardır sürdürdükleri siyaset okullarının kadınların temsiliyet oranlarını arttırmayı ve onları cesaretlendirmeyi hedeflediğini belirten Karaoğlu, \"Bu yıl, Türkiye\'nin farklı üniversitelerinde Şirin Tekeli Siyaset Okullarını başlattık. Kadir Has Üniversitesi de bu okullardan bir tanesi. Katılımcıların 10 hafta boyunca cumartesi tam gün alacakları teorik derslerin yanı sıra, deneyim paylaşımları ile birlikte, kendilerinin bu eğitimden güçlenmiş ve cesaretlenmiş olarak çıkacaklarından ve çeşitli karar alma mekanizmalarına aday olacaklarından eminiz. 2018 yılını, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği yılı olarak ilan eden Kadir Has Üniversitesi\'nin bu konuda gösterdiği duyarlılık, kolaylaştırıcılık ve verdiği destek için kendilerine KA.DER ve kadınlar adına çok teşekkür ediyoruz\" diye konuştu.

\"SON 5 YILDIR KADIN SORUNLARINA DAHA FAZLA EĞİLİYORUZ\"

Bu programın üniversite olarak birçok özelliklerine dokunduklarını dile getiren KHAS Rektörü Prof. Dr. Mustafa Aydın, \"Toplumsal konular bizim için çok önemli. Biz iyi eğitimin yanı sıra bu sorunlara da çözüm yolları geliştirmeyi kendimize misyon edindik. Özellikle son 5 yıldır kadın sorunlarına da daha fazla eğiliyoruz. Merkezimizin kurulma amacı da zaten buydu. Biz 2018\'i toplumsal cinsiyet eşitlik yılı ilan ettik. Bunun için önce üniversite olarak kendi resmimizi çektik\" dedi.

KA.DER\'in yaptığı çalışmaları da yakından takip ettiklerini belirten Prof. Dr. Aydın, program çerçevesinde farklı üniversitelerin olmasının kendilerini motive ettiğini ve eğitimlere erkeklerden de talep gelmesini istediklerini dile getirdi.

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