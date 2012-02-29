T24 LogoT24 Logo
Gündem

Kademeli eğitime 2012-13 öğretim yılında başlanacak!

AKP'nin eğitimdeki 4+4+4 teklifinde değişiklik yapıldı...

29 Şubat 2012 22:29

 

T24 - Zorunlu eğitimi kademelendirerek 12 yıla çıkartan ve kesintisiz eğitime son veren yeni eğitim modeli teklifinin ne zaman uygulanacağıyla ilgili düzenleme yapıldı.
 
Teklif üzerinde çalışan alt komisyonun yaptığı değişikliğe göre zorunlu ortaöğretime 2012-13 öğretim yılında başlanacak. 
 
Bakanlar Kurulu bunu bir yıl erteleyebilecek. 2012'de ünivresitelerdeki puanlama sisteminde değişiklik yok. 2013 yılında ise öğrencilerin puanlarına okul başarısı etki etmeyecek. 
 
Öğrencilerin sadece okullarda gösterdiği durum kendi başarılarına eklenecek.
 
 

Bazı üniversitelerin adları değişiyor

 
Yasa teklifinde Rize’de açılan üniversiteye Recep Tayyip Erdoğan, Kayseri Üniversitesi’ne Abdullah Gül isimlerinin verilmesi de var.
 
Düzenlemede ayrıca eski Başbakanlardan Necmettin Erbakan’ın isminin Konya Üniversitesi’ne; Bülent Ecevit’in isminin ise Zonguldak Karaelmas Üniversitesi’ne verilmesi öngörülüyor. 
 
 

Okula başlama yaşı düşüyor

 
Düzenlemede 7 olan okula başlama yaşının 6’ya çekilmesi öngörülüyor. Okul öncesi eğitimden ise vazgeçiliyor.
 
 

 

ETİKETLER

akpeğitim

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Banka, KHK'lı öğretmene 'yasaklı TC' diyerek ödeme yapmadı ...

'Kanal İstanbul' tartışmaları sürerken Bakanlık tapu sorgulamalarına kısıtlama getiriyor...

"Muharrem İnce, mahkeme başkanına, 'Yargılanacaksın, seni, cezaevinde bir gün mutlaka...

Kamuoyu araştırmacılarından 2020 yorumları: Kanal İstanbul'un sonuçları olacak, kabine değişecek,...

Ertuğrul Özkök: Eski Renault-Nissan CEO’sunun Japonya’dan kaçtığı gece İstanbul Atatürk...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24