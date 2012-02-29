Kademeli eğitime 2012-13 öğretim yılında başlanacak!

T24 - Zorunlu eğitimi kademelendirerek 12 yıla çıkartan ve kesintisiz eğitime son veren yeni eğitim modeli teklifinin ne zaman uygulanacağıyla ilgili düzenleme yapıldı.

Teklif üzerinde çalışan alt komisyonun yaptığı değişikliğe göre zorunlu ortaöğretime 2012-13 öğretim yılında başlanacak.

Bakanlar Kurulu bunu bir yıl erteleyebilecek. 2012'de ünivresitelerdeki puanlama sisteminde değişiklik yok. 2013 yılında ise öğrencilerin puanlarına okul başarısı etki etmeyecek.

Öğrencilerin sadece okullarda gösterdiği durum kendi başarılarına eklenecek.