Kadeh kadeh çiçekleriyle dağ lalesi

Dağ lalesi Anemone, kadeh kadeh çiçekleriyle neşe getirsin bahçenize bu ay. Kırılmaz, üzülmez, nazlanmaz... Ne de olsa dağların kızıdır o.



Baharın yaza en yakın ayında, artık kimse tutamıyor doğayı. Bahar dalları, pembe-beyaz çiçekler giydiler şimdilerde. Duru ve güzel papatyalar her yerde... Yazın neşesi ortancalar bile açmaya başladı yavaş yavaş. Bazı çiçekler dünden razıymış gösteri yapmaya. Attılar kendilerini hiç çekinmeden kırlara. Dağ lalesi Anemone da onlardan biri. Onu, laleye benzettikleri için bu ismi vermişler belli ki. Dağ lalesi, o neredeyse her renge boyuyor kendisini. Çok da yakıştırıyor doğrusu...



Kimdir dağ lalesi?



Baharın başından itibaren açmaya başladı dağlarda, kırlarda. Pembe, sarı, mor, yeşil, beyaz, sarı, kırmızı çiçekleriyle gönlümüzü çalmayı başardı çoktan. Yabani olarak yetişebilen bu çiçeğin bakımı da çok zor değil.



■ Düğünçiçekgiller Ranunculaceae ailesinin bir üyesidir.

■ 120 türü vardır.

■ Çoğu türü soğansı yumrular üzerinde gelişir.

■ 60 santimetreye kadar boylanma yapar.

■ Doğada yabani olarak yetişebilir.

■ Ege Bölgesi, ülkemizde en mutlu olduğu yerdir. Ama her bölgede rahatlıkla yetiştirebilirsiniz.

■ Kır evi bahçelerine çok yakışır.

■ Çiçek tarhları, saksılar ve kaya bahçelerinde şık görünür.



Dağ lalesi yetiştirmenin püf noktaları



■ Humusça zengin, az asitli, geçirgen toprak onun için idealdir.

■ Toprağına kompost eklerseniz sağlıklı gelişmesini sağlarsınız.

■ Yarı gölge ya da güneşte mutlu olur.

■ Çiçeklenme döneminde çiçek besini verin. Daha uzun süre çiçekli kalmasını sağlarsınız.

■ Dayanıklıdır. Rüzgâr çiçeği olarak da adlandırılır. Bunun nedeni, rüzgârlı günlerin ardından coşmasıdır.

■ Sonbaharda küçük yumrularını nitelikli bahçe toprağına dikebilirdiniz. Yapmadıysanız üzülmeyin. Şimdilerde fidanlıklardan saksı içerisinde, çiçeklenmiş dağ laleleri alabilirsiniz.

■ Dikim derinliği beş santimetre olmalı. Her yumrunun arasında da mutlaka 10 santimetre boşluk bırakmalısınız.

■ Toprağın çamur olmamasına dikkat ederek sulayın.

■ Çiçeklenme dönemi süresince solan çiçekleri makasla kesin. Çiçeklenmeyi uzatmış olursunuz. Kestiğiniz çiçekleri de bir vazoya yerleştirin, çok şık görünüyorlar.

■ Çiçekler tamamen geçtikten sonra, yumrularını bölerek çoğaltabilirsiniz.

■ Doğrudan bahçeye dikim yaptıysanız, sonbahar ve kış aylarında hiç dokunmayın. Gelecek sene yeniden açacak.

■ Saksıya dikim yaptıysanız, saksıyı ve yumruları çiçek uykuya geçtikten sonra temizleyin. Daha sonra saksıyı taze ve nemli toprakla doldurun ve yumruları tekrar dikin. Bahara kadar dinlenmeye bırakın.