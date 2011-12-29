Kaddafi'yi yakayalan 158 muhalife İstanbul'da tatil ödülü

T24 -

'Kardeşimi öldürdü'

'Sarkozy Kaddafi gibi deli'

'O bir katildi'

Libya'nın devrik lideri Muammer Kaddafi'nin ölümüyle sonuçlanan operasyonda yer alan 158 muhalif İstanbul'da. Takvim gazetesinin haberine göre, hepsi gazilerden oluşan grup, 40 gün 40 gece, Ataköy'deki 5 yıldızlı bir otelde kalacak.Bugün İstanbul'daki 5'inci günlerini geçiren grup, gündüz kenti geziyor, geceleri Taksim'e gidiyor, hastanede tedavi görüyor. Alışverişi de ihmal etmeyen grup, alışveriş merkezlerinde tur atıyor. Üstelik İstanbul hayranı olan gençler, üzerinde İstanbul yazılı tişörtler giyiyor. Hava değişimi için Türkiye'ye gelen grubun içerisinde, 2 çocuk iki de kadın bulunuyor. Gazi eşi olan kadınların biri ise tekerlekli sandalyede.Gaziler, kendilerini "gladyatör" olarak tanımlıyor. Kaddafi'nin hakettiğini bulduğunu söyleyen Abdulhekim adlı genç, "Kaddafi, genç, yaşlı, kadın, çocuk ayrımı yapmadan ülkemizi katletti. Benim de hamile annemin karnındaki kardeşimi öldürdü. Ona yaptıklarımız az bile" dedi. Libyalı genç, kendisinin İstanbul'da 2 hafta kalacağını, çünkü ülkesinde tedavisinin devam ettiğini söyledi. 2 çocuk babası 23 yaşındaki diğer bir Libyalı ise bugün İstanbul'da tedavisinin başlayacağını belirtti.Fransa'da kabul edilen sözde Ermeni Soykırımı'nı inkar etmeyi suç sayan yasa ile ilgili de Libyalı gaziler, Türkiye'nin yanında olduklarını kaydetti. Libyalılar, Fransa Devlet Başkanı Sarkozy'i, Kaddafi gibi deli' olarak tanımladı. Otel çalışanları ise Libya gazilerinin psikolojilerinin çok bozuk olduğunu ve kendilerine korkarak hizmet ettiklerini belirtti.Abdulhekim, Kaddafi dönemini lanetle anıyor. Kolundan yaralanan genç adam, "Kaddafi kardeşimi öldürdü" dedi...