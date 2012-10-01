Kaddafi'yi Sarkozy mi öldürttü?

Arap Baharı ile devrilen Libya eski lideri Muammer Kaddafi'yi, Libyalı milisler arasına karışan Fransız bir ajanın öldürdüğü iddia edildi. Kaddafi'yi öldürme emrini de Sarkozy'nin verdiği ileri sürüldü.

Libya eski Adalet Bakanı ve Geçiş Hükümeti Başbakanı Mahmud Cibril, Libya devrik lideri Muammer Kaddafi’nin “muhalif milisler tarafından değil, milisler arasına karışan yabancı bir ülkenin gizli servisine mensup bir ajan” tarafından öldürüldüğünü söyledi.

ntvmsnbc'nin haberine göre, Bakan Cibril bu açıklamayı Mısır'da yayın yapan "Dream TV" ye yaptıktan sonra İtalyan Corriere Della Serra gazetesi ortaya ilginç bir iddia attı. Gazeteye göre, bu ajanın Fransız olduğu ve Kaddafi'nin ölüm emrini Fransa eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin verdiği öne sürüldü.

Gazete, Kaddafi ile parasal ilişkilere giren Fransız eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy’nin “Kaddafi’nin öldürülmesi için yeterinden fazla gerekçesi” olduğunu da savundu.

Libya eski liderinin öldürülmesine ilişkin bu yeni iddiaların, “Kaddafi’yi ben öldürdüm” diyen 22 yaşındaki Libyalı muhalif Umran bin Şaban’ın geçtiğimiz pazartesi günü Paris’te ölmesinin ardından yapılması da şüpheleri artırıyor.

Kaddafi yanlılarınca kaçırılan ve ağır kurşun yarası alan Bin Şaban, “insani vize” sayesinde Fransa’ya getirilerek Paris’te tedavi altına alındı. Bin Şaban geçtiğimiz pazartesi Paris’te bir hastanede yaşamını yitirdi.

Arap Baharı ile devrilen Libya eski lideri Muammer Kaddafi 20 Ekim 2011’de yakalanıp, dünyanın hafızalarına kazınan görüntüler eşliğinde, kafasından vurularak öldürülmüştü. Ancak Kaddafi'nin öldürülmesiyle ilgili sır perdesi hala açılmadı.