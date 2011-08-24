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Dünya

'Kaddafi'yi ölü ya da diri getiren affedilecek'

Libya’lı muhalif güçler, "Kaddafiyi ölü yada diri bize getiren Kaddafi yandaşları affedilecek" açıklamasını yaptı...

24 Ağustos 2011 03:00

T24 - Libya’lı muhalif güçler, "Kaddafiyi ölü yada diri bize getiren Kaddafi yandaşları affedilecek" açıklamasını yaptı.

Libyalı muhalif güçler tarafından yapılan açıklamada, Libya lideri Muammer Kaddafi'nin, Libya'nın yüzde 95'inde kontrolü kaybettiği bildirildi. 

Kaddafi yandaşları Trablus'u bombalıyor!Muhalif güçler, "Kaddafi'yi ölü ya da diri bize getiren yandaşı affedilecek" açıklaması yaptı. Dün Kaddafi'nin karargahını ele geçiren muhalifler, Kaddafi'nin Libya'da olduğunu düşündükleri açıklamasını yaptı.


KADDAFİ GÜÇLERİ TUTUNMAYA ÇALIŞIYOR

Kaddafi'nin ülkede olduğunu düşünen muhalifler ve Kaddafi yanlısı güçler arasında Trablus'un güneyi ve merkezinde çatışmalar devam ediyor.


NATO uçakları kentin üzerinde uçarken, iki şiddetli patlama sesi duyulduğu da bölgeden gelen son haberler arasında.


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