Kaddafi'yi deviren isyancılar silah bırakmıyor

T24 - Libya askeri sözcüsünün yaptığı açıklamaya göre, Kaddafi'yi deviren isyancıların bir kısmı, Libya ulusal ordusunun yeni komutanına yönelik iki saldırı düzenledi. İlk saldırıda başarısız olan isyancılar, ikinci saldırıda 1 kişiyi ölürdü, 4 kişiyi yaraladı.



İsyancıların dün akşam saatlerinde, General Halife Hifter'in konvoyuna, ülkenin batısındaki Zintan şehrinden ateş açtığını belirten Çavuş Abdülrazik el Şibahi, saatler önce de General'e süikast düzenlendiğini ancak başarılı olunmadığını belirtti.



İkinci saldırıda, koruma güçlerinden birinin öldüğünü, dördününse yaralandığını açıklayan el Şibahi, devrimci güçler ile ordu arasındaki sorunun, ordunun, başkent havaalanındaki kontrolü Zintanlı savaşçılardan almak istemesi üzerine meydana geldiğini söyledi.



Hifter, Temmuz ayında öldürülen eski Ulusal Geçiş Konseyi (UGK) birliklerinin komutanı Abdül Fatih Yunus’un yerine göreve getirilmişti.



Libya'da yeni kurulan ordu, Muammer Kaddafi'yi deviren devrimci güçlere otoritesini kabul ettirmek için mücadele ediyor.

“Ordu diye bir şey yok"



Şibahi, Zintanlı isyancıların, ordunun havaalanına saldırı düzenleyeceğini zannettiklerini, ancak amaçlarının bu olmadığını söyledi.



Başkent Trablus’ta yer yer yaşanan çatışmalarla, isyancılar ile ordu arasındaki anlaşmazlık, Libya’daki yeni hükümetin otorite kurma aşamasında karşılaştığı sorunların en son örneklerini oluşturuyor.



Askeri yetkililer, isyancıların silah bırakıp eve dönmesi veya orduya katılmaya ikna etmeye çalışıyor. Ancak iş ve eğitim vaatleri karşılanmadan isyancı kuvvetlerin silah bırakması zor görünüyor.



İsyancı kuvvetler ise ordunun çok kötü bir organizasyona sahip olduğunu ve gerekli otoriteyi sağlayamayacağı görüşünde. Zintanlı isyancıların sözcüsü Halid El Zintani, “Libya ulusal ordusu hakkında daha yeni haberimiz oldu. Başındaki isim kim, kışlaları nerde, emir-komuta zinciri nedir ve isyancılar nasıl orduya katılabilir, bu sorular hakkında hiçbir bilgimiz yok… Bir ordu olduğundan şu anda söz edemeyiz” dedi.

“Saldırı kaçınılmazdı"



Hifter’i öldürmeye çalıştıkları iddiasını reddeden Zintani, “Ağır silahlı bir askeri konvoy güvenlik noktasından daha önceden haber vermeden geçmeye çalışırsa ne olmasını bekliyorsunuz?” ifadesini kullandı.



Zintani, havaalanının izinsiz girişlere karşı korunması garantisi verilirse bir devlet kurumuna teslim etmeye hazır olduklarını söyledi. Libyalı isyancı, “Eğer onlar gerçek orduysa, neden sınırlarımızı korumak yerine havaalanını ele geçirmek istiyorlar” dedi.



