-KADDAFİ'YE SON DARBE ANKARA (A.A) - 15.07.2011 - Libya Temas Grubu, "Kaddafi rejiminin Libya'da artık herhangi bir meşru otoritesi kalmamıştır ve gerek Kaddafi gerekse ailesinin belli üyeleri gitmek zorundadır" diyerek, yeni bir rejim kuruluncaya kadar Ulusal Geçiş Konseyini Libya'nın meşru hükümet makamı olarak tanıdığını açıkladı. Libya Temas Grubu'nun 4. toplantısının sonunda yayımlanan başkanlık açıklamasında, Temas Grubu'nun Doha, Roma ve Abu Dabi'nin ardından İstanbul'da 4. kez toplandığı hatırlatılarak, katılımcıların Temas Grubu'nun Libya halkı ile irtibat kurulması, bu konuyla alakalı uluslararası politikanın koordinasyonu ve çatışma sonrası destek için uygun bir platform olduğu konusunda hemfikir oldukları kaydedildi. Açıklamada, Brezilya, Hindistan, Senegal, Kore ve Ukrayna'nın gözlemci sıfatlarıyla katılımları da olumlu bir gelişme olarak not edildi. Libya'nın bağımsızlık ve egemenliği, toprak bütünlüğü ve siyasal birliğine bağlı olunduğunun altının çizildiği açıklamada, Libya halkının demokratik ve özgür bir Libya'ya ilişkin meşru talepleri ile dayanışma içinde olunduğu, BM Güvenlik Konseyinin 1970 ve 1973 sayılı kararlarının uygulanmasının önemine dikkat çekildi. Temas Grubu, bu kararların tam olarak uygulanmasında ülkelerce atılan adımlara da destek çıkarak, bu kararların uygulanmasına destek vermeyen ülkelere uymaları yönünde çağrı yaptı. Açıklamanın ikinci maddesinde, NATO ve ortaklarının sivillerin korunmasına yönelik etkin ve etkili operasyonunun takdirle karşılandığı belirtilerek, bu operasyonun 90 gün daha uzatılmasına, özellikle İngiltere ve Fransa tarafından bu operasyona daha çok katkı verilmesinin kararlaştırıldığı kaydedildi. "Askeri yöntemler Libya krizini tek başına çözemeyecektir" denilen açıklamada, acil siyasi bir dönüşüme ihtiyaç olunduğu vurgulandı. Grup, ateşkesin sağlanması ve insani durumun iyileştirilmesinin aciliyetine işaret ederek, ateşkesin başarılı bir şekilde uygulanmasının Trablus'taki güçlerin hemen çekilmesi, Kaddafi rejimi tarafından kaçırılan ya da tutuklananların serbest bırakılması, insani yardımların ulaştırılması için bütün sınırların ve sınır kapılarının açılması, bütün şehirlere elektrik ve su götürülmesi ile mümkün olabileceği belirtildi. -DAVUTOĞLU VE EL NAHYAN'DAN BASIN TOPLANTISI- Toplantı, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Zeyd El Nahyan'ın ortak basın toplantısı ile sona erdi. El Nahyan, toplantıda yaptığı konuşmada, öncelikle Türk tarafına ev sahipliğinden dolayı teşekkür ederek, bu toplantıda çok önemli bir adım attıklarını ve çok önemli bir hedefi gerçekleştirdiklerini söyledi. Bu toplantıyla Libya halkını destekleme konusundaki iradenin beyan edildiğini, aynı şekilde uluslararası camianın da Libya Ulusal Geçiş Konseyi'ne verdiği desteğin vurgulandığını kaydeden El Nahyan, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Şunu hatırlamamız lazım, niçin buradayız? Çünkü Kaddafi, kendi halkına sıkıntı vermeye karar verdi ve askeri hareketlerle, füze ve füze uçakları kullanarak halkına saldırdı. Özellikle başka ülkelerden paralı askerler getirerek kendi halkını öldürmeye kalktı. Şunu unutmamalıyız ki burada zarar gören halktır, kurban Libya halkıdır. Arap ülkeleri, İslam ülkeleri ve uluslararası toplum, burada Libya halkını destekleme konusunda açık bir tavır sergiledi. Bu mazlum halkı, bu sıkıntıdan çıkararak onlara bir fırsat sağlayarak, bu ülkenin hayırlarından yararlanma fırsatı sağlamaya karar verdiler. Bu halkın çektiği sıkıntılar için ''yeter'' dediler. Bunun için ortak çalışmamız gerektiği ve Libya halkına daha güzel bir gelecek için umut sağlama konusunda ittifak ettik.'' El Nahyan, toplantıda, partisinin Türkiye'de yapılan son seçimlerde gösterdiği başarıdan ve yeniden Dışişişleri Bakanı seçilmesinden dolayı Davutoğlu'na tebriklerini iletti.