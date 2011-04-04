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Dünya

Kaddafi'ye bomba yağdırıyor

Harekata katışan B-1B stratejik bombardıman uçağına ait fotoğrafları yayımladı...

04 Nisan 2011 03:00

T24 - ABD Hava Kuvvetleri, Libya’da koalisyon güçleri tarafından başlatılan ve NATO’ya devredilen askeri harekata katışan B-1B stratejik bombardıman uçağına ait fotoğrafları yayımladı.

1974’te hizmete giren B-1B bombardıman uçakları, ilk kez ABD’den havalanarak deniz aşırı bir operasyona katıldı. 27 Mart’ta çekilen fotoğraflarda, Libya’ya gitmek üzere Güney Dakota eyaletinden havalanan B-1B uçağı görülüyor.  

B1-B Lancer bombardıman uçağı-03.04.2011

Kosova’da ve Irak ve Afganistan’daki NATO operasyonlarında da görev alan B-1B’ın yanı sıra, ABD Libya’da B2 hayalet bombardıman uçağını da kullanıyor.  

B1-B Lancer bombardıman uçağı-03.04.2011

B-1B stratejik bombardıman uçağı, çok uzak mesafelere yüksek miktarda bomba bırakabiliyor.  

B1-B Lancer bombardıman uçağı-03.04.2011

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