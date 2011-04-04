Kaddafi'ye bomba yağdırıyor

T24

1974’te hizmete giren B-1B bombardıman uçakları, ilk kez ABD’den havalanarak deniz aşırı bir operasyona katıldı. 27 Mart’ta çekilen fotoğraflarda, Libya’ya gitmek üzere Güney Dakota eyaletinden havalanan B-1B uçağı görülüyor.Kosova’da ve Irak ve Afganistan’daki NATO operasyonlarında da görev alan B-1B’ın yanı sıra, ABD Libya’da B2 hayalet bombardıman uçağını da kullanıyor.B-1B stratejik bombardıman uçağı, çok uzak mesafelere yüksek miktarda bomba bırakabiliyor.