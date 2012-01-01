-Kaddafi'siz Libya'da yeni yıl TRABLUS (A.A) - 01.01.2012 - 42 yıllık Muammer Kaddafi iktidarının devrilmesinin ardından yeniden yapılanma sürecini yaşayan Libya'da, yeni yıl dolayısıyla bir kutlama yapıldı. Başkent Trablus'taki Şüheda Meydanı yakınlarında parkta toplanan bir grup genç, yeni yılın ilk dakikalarında otomobilleriyle drift gösterisi yaptı. Zaman zaman tehlikeli anların yaşandığı gösteri sırasında otomobilin çarptığı bir izleyici de hafif yaralandı. Başkentte başka bir grup ise ''Özgür Libya'' sloganları atarak araçlarıyla şehir turu attı. Grup, havai fişekler ile de gösteri yaptı. -Mısır yeni yıla Tahrir Meydanı'nda girdi- Öte yandan, Mısır'da halk, yeni yılı özgürlüğün sembolü haline gelen ünlü Tahrir Meydanı'nda karşılarken, devrim şehitlerini de unutmadı. Yeni yıla saatler kala Tahrir Meydanı'na toplanan Mısırlılar, devrim sırasında hayatını kaybedenler için dualar okudu. Meydanda devrim şehitleri için mumlar yakan halk, 2012 yılını havai fişek gösterisi ile karşıladı. Tahrir Meydanı'ndaki kutlamalar sanatçılar tarafından verilen konser ile devam ederken özgürlüğün sembolü olarak gökyüzüne balonlar bırakıldı. 2012 yılının Mısır halkı için bir diğer anlamı ise, 2011 yılında 30 yıllık Hüsnü Mübarek rejiminin sona ermesi ve Mısır'ın yeni yıla Mübarek'siz girmesi oldu. Tahrir Meydanı'ndan başlayan isyan ateşi ile Mübarek'i deviren Mısır halkı 2012 yılına özgür, Mübarek ailesinin fertleri ise cezaevinde girdi. Yılbaşı kutlamaları sırasında ülkede iktidarda bulunan Yüksek Askeri Konsey'e ise tepkiler devam etti. Kutlamalara katılan bir grup Yüksek Askeri Konsey Başkanı Mareşal Hüseyin Tantavi aleyhine sloganlar attı. Mısırlı Kıptiler ise yeni yıl kutlamaları için kiliselere akın etti. 2011 yılına girerken İskenderiye'de yaşanan kilise saldırısından dolayı 2012 törenleri için kiliseler ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Müslüman Kardeşler de kiliselerin korunması için Hristiyan örgütleri ile koordineli çalıştı ve bazı kiliseler ortak korundu.