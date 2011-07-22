-KADDAFİ'NİN YARDIMCISININ YARALANDIĞI İDDİASI ROMA (A.A) - 22.07.2011 - Libya lideri Muammer Kaddafi'nin yardımcısı Mansur Daw'ın roket saldırısı sırasında yaralandığı iddia edildi. Kaddafi karşıtı güçlerin dış işlerini yürüten Ali Essavi, açıklamasında, Trablusgarp'ta Kaddafi'nin oğlu Saif el-İslam, Başbakan el Bağdadi Ali el-Mahmudi, İstihbarat Başkanı Abdullah el-Senussi ve Mansur Daw toplantı halindeyken roket saldırısı düzenlendiğini, Daw'ın ağır yaralandığını belirtti. Essavi, Kaddafi'nin eski koruması ve yakın yardımcısı Daw'ın saldırıda yaralandığını teyit ettiklerini ifade etti. İtalya Dışişleri Bakanı Franco Frattini ise saldırıda kimin yaralandığının henüz açıkça bilinmediğini, büyük olasılıkla Daw olduğunu kaydetti.