-''KADDAFİ'NİN SÜRESİ DOLDU'' WASHİNGTON (A.A) - 08.05.2011 - NATO Genel Sekreteri Anders Fogh Rasmussen, Libya lideri Muammer Kaddafi'nin ''süresinin dolduğu'' konusunda iyimser olduğunu, ancak sorunun askeri değil siyasi çözüm gerektirdiğini söyledi. Rasmussen, CNN'in ''State of the Union'' programında yaptığı açıklamada, Kaddafi'yi durdurduklarını söyleyerek, ''Süresi doluyor. Daha çok tecrit edilmiş durumda'' dedi. NATO Genel Sekreteri Rasmussen, Kuzey Afrika ve Ortadoğu'da demokrasi yanlısı değişim, terör örgütü El Kaide'nin lideri Usame Bin Ladin'in öldürülmesi, Afganistan'daki Taliban'ın baskı altına alınmasıyla birlikte ''Kaddafi'nin süresinin bittiği konusunda çok iyimser olduğunu'' ifade etti. Rasmussen, Libya'da muhalifler ve Kaddafi yanlısı güçler arasındaki açmazı kırmak için askeri değil siyasi çözüm gerektiğini de kaydetti. Kaddafi iktidarda kalırsa NATO'nun sivilleri koruma misyonunun başarıya ulaşıp ulaşamayacağına ilişkin bir soruya Rasmussen, ''saldırıları tahayyül etmenin çok güç olduğu, ancak Libya halkına karşı acımasız ve sistematik saldırıların biteceği'' karşılığını verdi.