-Kaddafi'nin sözcüsünün iddialarını NATO yalanladı TUNUS (A.A) - 17.09.2011 - NATO sözcüsü Albay Roland Lavoie, Libya'nın devrik lideri Muammer Kaddafi'nin sözcüsünün Sirte'deki hava saldırılarıyla ilgili iddialarının ilk olmadığını söyledi. Lavoie, Brüksel'de yaptığı açıklamada, "iddialardan haberdar olduklarını" belirtti. Nato sözcüsü, "Bu iddialarda ilk kez bulunulmuyor. Genellikle, bunlar asılsız ya da ikna edici değil" ifadesini kullandı. Kaddafi'nin sözcüsü Musa İbrahim, Tunus'dan telefonla Reuters'a yaptığı açıklamada, NATO'nun Sirte'deki hava saldırılarında yerleşim yerlerinin isabet aldığını, bir gecede 354 kişinin öldüğünü öne sürmüştü. İbrahim, dün geceki operasyonda 89 kişinin kaybolduğunu, 700 kadar kişinin yaralandığını iddia etmişti. Sözcü, Kaddafi'nin memleketi Sirte'deki NATO operasyonlarında 17 günde 2000'den fazla kişinin öldüğü iddiasında da bulunmuştu.