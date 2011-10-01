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Dünya

Kaddafi'nın sözcüsünün Alman eşi Almanya'ya geldi BERLİN (A.A)

01 Ekim 2011 16:54

-Kaddafi'nın sözcüsünün Alman eşi Almanya'ya geldi BERLİN (A.A) - 01.10.2011 - Libya'nın devrik lideri Kaddafi'nin sözcüsü Musa İbrahim'in Alman eşi Julia Ramelow'un, Alman Dışişleri Bakanlığı'nın yardımıyla Almanya'ya geldiği bildirildi. Spiegel dergisinin internet sayfasında yer alan haberde, Ramelow'un Libya'nın başkenti Trablus'tan kaçtığı belirtildi. Haberde, Almanya'nın Trablus Büyükelçiliği'nin Ramelow'un küçük oğlu ile birlikte perşembe günü Tunus'a kaçmasına olanak sağladığı ifade edildi. Dışişleri Bakanlığı'nın bir sözcüsü, yaptığı açıklamada, bakanlığın ,Ramelow'a Almanya'ya gelmesi için konsolosluk yardımı yaptığını söyledi. Bild gazetesinde yer alan haberde de Ramelow'un ve oğlunun Almanya'ya geldikleri kaydedildi. Libya'daki yeni yönetim Ulusal Geçiş Konseyi (UGK), sözcü Musa İbrahim'in Sirte kentinin dışında ele geçirildiğini bildirmiş, Muammer Kaddafi yanlısı bir internet sitesi bunu yalanlamıştı.

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