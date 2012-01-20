T24 LogoT24 Logo
Dünya

Kaddafi'nin silah deposu bulundu AMSTERDAM (A.A)

20 Ocak 2012 14:15

-Kaddafi'nin silah deposu bulundu AMSTERDAM (A.A) - 20.01.2012 - Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü, Libya'da devrik lider Muammer Kaddafi'nin daha önce açıklanmayan bir kimyasal silah deposunu ortaya çıkardı. Merkezi Hollanda'nın Lahey kentinde bulunan örgütten yapılan açıklamada, Libya'ya bu hafta ziyarette bulunan örgüt bünyesindeki müfettişlerin, "kimyasal cephanelik olarak tanımlanabilecek" sülfür hardal ve topçu mermileri bulduğu belirtildi. Açıklamada, kimyasal silahların Libya'nın güneydoğusunda bulunan Ruvaga deposunda, Kaddafi'nin daha önce uluslararası yetkililere açıkladığı kimyasal silahların yanında bulunduğu ifade edildi.  Libya'daki geçiş yönetiminin, daha önce bilinmeyen depoyla ilgili olarak geçen yıl, Kaddafi'nin devrilmesinden sonra örgütü bilgilendirdiği kaydedildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Araç muayenesinde yeni ücret tarifesi belli oldu ...

Banka, KHK'lı öğretmene 'yasaklı TC' diyerek ödeme yapmadı ...

Optimar'dan yılın son anketi: Bugün seçim olsa oyunuzu hangi partiye...

Milli Piyango 2020 yılbaşı özel çekilişi sonuçlandı; işte büyük ikramiyeyi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24