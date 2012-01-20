-Kaddafi'nin silah deposu bulundu AMSTERDAM (A.A) - 20.01.2012 - Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü, Libya'da devrik lider Muammer Kaddafi'nin daha önce açıklanmayan bir kimyasal silah deposunu ortaya çıkardı. Merkezi Hollanda'nın Lahey kentinde bulunan örgütten yapılan açıklamada, Libya'ya bu hafta ziyarette bulunan örgüt bünyesindeki müfettişlerin, "kimyasal cephanelik olarak tanımlanabilecek" sülfür hardal ve topçu mermileri bulduğu belirtildi. Açıklamada, kimyasal silahların Libya'nın güneydoğusunda bulunan Ruvaga deposunda, Kaddafi'nin daha önce uluslararası yetkililere açıkladığı kimyasal silahların yanında bulunduğu ifade edildi. Libya'daki geçiş yönetiminin, daha önce bilinmeyen depoyla ilgili olarak geçen yıl, Kaddafi'nin devrilmesinden sonra örgütü bilgilendirdiği kaydedildi.