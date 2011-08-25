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Dünya

Kaddafi'nin saklandığı sanılan binalar kuşatıldı TRABLUS (A.A)

25 Ağustos 2011 19:41

-Kaddafi'nin saklandığı sanılan binalar kuşatıldı TRABLUS (A.A) - 25.08.2011 - Libyalı bir grup muhalifin başkent Trablus'ta Libya lideri Muammer Kaddafi ve oğullarından birkaçının gizlendiği sanılan binaları kuşattığı bildirildi. Bir muhalif savaşçı, Kaddafi'nin başkentteki Bab-ül Aziziye karargahı yakınındaki binaları kuşattıklarını belirtti. Muhaliflerin, binalardaki Kaddafi yanlılarıyla çatışmaya girdiği kaydedildi. Muhalif savaşçı, Kaddafi ve oğullarının birlikte olduğunu, bugün Kaddafi'yi yakalama işini bitireceklerini söyledi. -Trablus'ta çatışmalar Öte yandan Trablus'ta muhalif güçlerle Libya lideri Muammer Kaddafi'ye bağlı güçler arasında çatışma çıktı. Bölgedeki Reuters muhabiri, başkentin merkezinde bulunan bir otelin önündeki muhaliflerin Kaddafi'nin çevre binalardaki keskin nişancılarını hedef aldığını belirtti. Muhabir, muhaliflerin keskin nişancılara karşı roketatarlar kullandığını söyledi. Bazı muhaliflerin de otelin çatısından ateş açtığı kaydedildi.

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