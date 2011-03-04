Kaddafi’nin rehine kozu

T24 - Libya’da isyanı kanla bastırdığı iddialarıyla Batı’nın “insanlık suçundan yargılama” kartını gösterdiği Kaddafi kendi hamlesini yaptı. İki Avrupalıyı tahliye etmek isteyen Hollandalı üç denizci “tutuklandı”. Kaddafi, daha önce Bulgar hemşireler ve İsviçreli işadamlarını yıllarca elinde tutup pazarlık konusu yapmıştı.



Libya’nın kuzey sahillerinde yer alan ve 42 yıllık lider Muammer Kaddafi’nin doğum yeri olan Sirte kenti açıklarında demir atan Hollanda’ya ait HMS Tromp askeri gemisinden pazar günü havalanan Lynx helikopteri kimlikleri açıklanmayan 2 Avrupalıyı tahliye etmeyi amaçlıyordu.



Helikopter karaya indikten sonra içindeki üç Hollandalı denizcinin etrafı birden ortaya çıkan silahlı adamlar tarafından sarıldı. Denizciler kurtarmaya çalıştıkları kişilerle birlikte hemen bilinmeyen bir yere götürüldü. Hollanda ve dünya kamuoyu ise olaydan ilk kez dün haberdar oldu. Hollanda’da yayınlanan De Telegraaf gazetesi olayı haber verirken hükümetin Libyalı yetkililerle “gizlice” görüştüğünü yazdı. Bunun üzerine açıklama yapan Hollanda Başbakanı Mark Rutte, “denizcilerin ele geçirildiği haberinin müzakerelere yardımcı olmak için gizli tutulduğunu” söyledi. Savunma Bakanlığı Sözcüsü Otte Beeksma ise, “Denizcilerin bırakılması için Kaddafi hükümetiyle yoğun müzakereleri sürüyor” dedi. Hollanda hükümetinin denizcileri “rehine olarak görüp görmediği” sorusuna ise “şu anda Libyalı yetkililerce tutuluyorlar” demekle yetindi. Denizcilerin kurtarmaya çalıştığı iki kişi ise daha sonra serbest bırakılarak Libya’dan ayrıldı.





İnsanlık suçu araştırılıyor



Şimdi üç denizcinin, geçmişi “yabancıları rehin tutmasıyla” ünlü Kaddafi’nin Batı’nın baskılarına karşı yeni kozu olup olmadığı tartışılıyor. Kaddafi’ye açıkça “git” diyen Avrupalı ve ABD’li yetkililer Libya liderine “insanlık suçu” kartını da açmışlardı. Uluslararası Ceza Mahkemesi Savcısı Luis Moreno-Ocampo, dün yaptığı açıklamada Libya lideri ve bazı oğullarının da içinde olduğu “yakın çevresi” hakkında, sivillere uygulanan şiddet nedeniyle insanlık suçu işlemekten soruşturma açılabileceğini söyledi.





Kaddafi’nin meşhur rehineleri



2000 yılında Libyalı çocuklara kasten AIDS virüsü bulaştırmakla suçlanan 5 Bulgar hemşire ve bir Filistinli doktor işkenceyle alınan itiraflardan sonra 2004’te idama mahkum edildiler. Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy’nin boşandığı eşi Cecilia Albeniz Ciganer’in arabuluculuk çabalarıyla “kurbanların” ailelerine tazminat karşılığı rehineler bırakıldı.





Dışişleri: Libya kararına uyacağız



Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Selçuk Ünal, BM Güvenlik Konseyi’nde Libya’ya ilişkin kabul edilen 1970 sayılı kararın uluslararası toplumu bağladığını açıklayarak, Türkiye’nin de bu karara uyacağı mesajını verdi. Ünal, “Libya’nın egemenliğine, bütünlüğüne ve ulusal birliğine önemin vurgulandığı kararda esas itibariyle, Libya’daki durum Uluslararası Ceza Divanı’na havale edilmekte, mal varlıklarının dondurulması, Libya’ya silah ambargosu uygulanması gibi muhtelif yaptırımlara hükmedilmekte, insani yardımın ulaştırılmasının kolaylaştırılmasını öngörülmektedir.”







