-Kaddafi'nin otopsisi yapılıyor MİSRATA (A.A) - 22.10.2011 - Ulusal Geçiş Konseyi (UGK) yetkilileri, Libya'nın devrik lideri Muammer Kaddafi'nin otopsisinin yapılmakta olduğunu bildirdi. AA muhabirinin UGK yetkililerinden edindiği bilgiye göre, Kaddafi'nin otopsisine başlandı. Yetkililer, Kaddafi dahil, üç kişiye otopsi yapılacağını ve otopsilerin tamamlanmasının sabah saatlerini bulacağını bildirdi. Otopsilerin tamamlanmasının ardından Kaddafi'nin cenazesinin sınırlı sayıda UGK üst düzey yetkilisinin katılımıyla gizli bir yerde toprağa verilmesi bekleniyor.