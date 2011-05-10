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Dünya

Kaddafi'nin öldüğü iddia edidli!

9 gündür görülemeyen Kaddafi, oğlunun öldürüldüğü saldırıda hayatını kaybettiği iddia edildi.

10 Mayıs 2011 03:00

T24 - Libya lideri Muammer Kaddafi’nin Trablus’taki sarayına 30 Nisan’da düzenlenen saldırıda küçük oğlu Seyfülarap ile 3 torunu öldürülmüştü. O günden sonra hiç ortaya çıkmayan, hatta cenazeye bile katılmayan Kaddafi’nin de aynı saldırıda ağır yaralandığı veya öldüğü öne sürülüyor.

Libya’da NATO güçlerinin 30 Nisan’da başkent Trablus’ta Muammer Kaddafi’nin düzenlediği hava saldırısında, Libya liderinin küçük oğlu Seyfülarap ve üç torunu öldürülmüştü. Kaddafi’nin de aynı saldırıda ağır şekilde yaralandığı, hatta hayatını kaybettiği öne sürüldü. İddia İtalyan La Stampa gazetesi tarafından ortaya atıldı. Saldırının ertesi gününde Seyfülarap ve torunları için cenaze töreni yapılmış bu törene Kaddafi’nin diğer oğulları Seyfülislam Kaddafi ve Muhammed Kaddafi katılmıştı. Baba Kaddafi ise oğlu ve torunlarını son yolculuğuna uğurlamamıştı. Kaddafi NATO saldırısı gerçekleştiği günden beri hiç ortalarda görünmedi. La Stampa gazetesi de bunun üzerine başkent Trablus’ta Libya liderinin izini sürmeye başladı. İsmini açıklamak istemeyen Trablus’taki diplomatik kaynak, Kaddafi NATO saldırısında ağır yaralanmış ve hatta ölmüş olabileceğini, bu söylentinin bir çok yerde dolaştığını dile getirdi. Bombalama sonrasında olay yerine gittiğini ifade eden kaynak, “Sarayın o bölümü tamamen yerle bir olmuştu. Ölenlerin kimlikleri dahi tespit edilemedi. Saldırı sırasında Kaddafi’nin de sarayında olduğu biliniyor.

Şimdiye kadar defalarca ortaya çıkardı. Muhtemelen ya ağır yaralı ya da o saldırıda öldü” şeklinde konuştu. NATO uçakları, 30 Nisan gecesi Kaddafi’nin Trablus’taki sarayı güdümlü JDAM füzeleriyle vurmuştu.



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