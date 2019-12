-KADDAFİ'NİN OĞLUNUN PARASI DEPREMZEDELERE LOS ANGELES (A.A) - 03.03.2011 - Ünlü Amerikalı şarkıcı Beyonce'nin, bir yıl kadar önce Muammer Kaddafi'nin oğullarının birinden aldığı parayı, Haiti depreminde zarar görenlere bağışladığı bildirildi.Moldovalı milletvekili Mihai Ghimpu da Libya lideri Muammer Kaddafi'nin oğullarından birinin, 19-20 Şubat günlerinde Moldova'da bulunduğunu söyledi. Milletvekili Ghimpu, gazetecilere yaptığı açıklamada Kaddafi'nin hangi oğlunun Moldova'ya giriş yaptığı konusunda bilgi vermedi, ancak söz konusu kişinin 1972 doğumlu olduğunu kaydetti. Ghimpundi, ''Moldova istihbarat ve güvenlik birimi, Kaddafi'nin oğullarından 1972 doğumlu olanının 19 ve 20 Şubatta Moldova'da olduğunu teyit etti'' ifadesini kullandı. Ghimpu, Kaddafi'nin oğlunun Viyana üzerinden ülkeye giriş yaptığını belirterek, ''Bu BM'nin 27 Şubattaki yaptırım kararından önceydi'' dedi ve bu anlamda yaptırımların ihlal edilmediğini vurguladı. -KADDAFİ'NİN SIRDAŞI ZARTİ'NİN MALVARLIĞI Bu arada Avusturya Dışişleri Bakanlığı, Avusturya Merkez Bankası'ndan, Libya lideri Kaddafi'nin sırdaşı olarak bilinen Mustafa Zarti'nin mal varlığının dondurulması konusunun incelenmesini istedi. Avusturya Dışişleri Bakanı Michael Spindelegger, Merkez Bankası yetkililerinden, Viyana'ya sığınan Zarti'nin, Avusturya'daki para ve mallarının dondurulmasının mümkün olup olmadığının araştırılmasını talep etti. -BEYONCE, KADDAFİ'DEN ALIP HAİTİLİ DEPREMZEDELERE VERDİ Öte yandan, ünlü Amerikalı şarkıcı Beyonce'nin, bir yıl kadar önce Muammer Kaddafi'nin oğullarının birinden aldığı parayı, Haiti depreminde zarar görenlere bağışladığı bildirildi. Beyonce'nin sözcüsü Yvette Noel-Schure yayımladığı yazılı açıklamada, şarkıcının 2010'da yeni yıl dolayısıyla Kaddafi'nin oğullarından birinin düzenlediği bir özel gecede sahneye çıkıp şarkı söylediğini ve karşılığında aldığı parayı Haiti'deki depremzedelere yardım için bağışladığını belirtti. ABD'de yayımlanan "The New York Post" gazetesinde geçen yıl, Beyonce'nin 31 Aralık 2009'da Hannibal Kaddafi tarafından düzenlenen gecede 5 şarkı söylediği haberi yer almıştı. -''AYAKLANMALARI İŞSİZLİK ATEŞLİYOR'' Dünya Bankası, Kuzey Afrika'da son dönemlerde meydana gelen olayların, genç işsizlerin ayaklanmaları nasıl ateşlediğini gösterdiğini bildirdi. Dünya Bankası Afrika Bölgesi Başkan Yardımcısı Obiageli Ezekwesili, Paris'ten video konferansla yaptığı açıklamada, Afrika'da her yıl 7 ila 10 milyon gencin işgücü piyasasına dahil olduğunu söyledi. Ezekwesili, iş fırsatlarının, 30 yıl önce Çin'de olduğu gibi ekonomik kalkınmanın eşiğindeki Afrika için önemli olduğunu ifade etti. Dünya Bankası yetkilileri, doğrudan yabancı yatırımı artıracak altyapıda kalkınmanın önemine dikkati çekmek için Afrika'daki yaklaşımlarını gözden geçirdiklerini söyledi. -AFRİKA EKONOMİLERİNE DESTEK- Bu arada, Dünya Bankası Afrika ülkelerinin ekonomilerinin gelişmesine destek verecek. Dünya Bankasının planıyla, Afrika ülkelerine ekonomilerini çeşitlendirmesi ve istihdam yaratması için yardımcı olunacak, altyapı ihtiyaçları ve şu anda yıllık 48 milyar dolar olan yatırımlar arasındaki açığın giderilmesi sağlanacak ve işletmelerin faaliyet göstermesini kolaylaştıracak çabalar desteklenecek. Afrika'da yoksulların, ekonomi, sağlıkla ilgili, doğal felaketler ve çatışmalardan kaynaklı şoklardan doğrudan etkilendiğine işaret eden Dünya Bankasının planıyla, daha iyi sağlık hizmeti, iklim değişikliğinin etkilerinin sulama ve su yönetiminin düzeltilmesiyle giderilmesi ve kaynakların daha adil paylaşımı için kamu kurumlarının güçlendirilmesi ve uzlaşma oluşturulmasına odaklanarak şokların sayısının azaltılması ve vereceği zararların sınırlandırılması amaçlanıyor. Eğitim, sağlık ve temel altyapı gibi kritik hizmetlerin çok sık verilemediği ya da kamu fonlarının iyi idare edilememesi nedeniyle kötü verildiğini belirten Dünya Bankası, Afrika'daki ülkelerin vatandaşlarına hükümetlerinden ne beklemesi gerektiği konusunda daha iyi bilgi vermeyi, hükümetlerle sistemlerini ve temel hizmetlerini verme kapasitesini düzeltmelerine yardımcı olmak için doğrudan çalışmayı hedefliyor. -KADDAFİ'NİN PARALI ASKERLERİ- Libya'da Muammer Kaddafi yönetimine bağlı güçlerin safında 800 kadar Tuareg'in paralı asker olarak savaştığı bildirildi. Fransız Haber Ajansına (AFP) konuşan Malili güvenlik kaynakları Nijer, Mali, Cezayir ve Burkina Faso'dan 800 kadar Tuareg'in para karşılığında savaşmak üzere Libya'da bulunduğunu söylediler. Nijer güvenlik kaynakları da bu rakamı doğrulayarak, Libya'da savaşan Tuareglerin büyük bölümünün Mali ve Nijerli olduklarını, Cezayir ve Burkino Faso vatandaşı sayısınınsa çok az olduğunu belirttiler. AFP, Mali'nin başkenti Bamako'daki bir otelde Libyalı bir diplomat tarafından gizli bir büro açılarak Libya'da savaşmak isteyenlerin başvurularının kabul edildiğini bildirdi. Afrika'daki 1,5 milyonluk göçebe toplumu Tuaregler, Nijer, Mali, Cezayir, Libya ve Burkina Faso'da yaşıyorlar. Libya'nın başkenti Trablus'taki Almanya Büyükelçiliğinin güvenlik sebebiyle kapatıldığı bildirildi. Almanya Dışişleri Bakanlığı tarafından bugün yapılan açıklamada, büyükelçiliğin kapatılmasıyla ilgili olarak Libya'daki Alman vatandaşlarının zamanında bilgilendirildiği, bunun yanı sıra Alman vatandaşlarına bir kez daha hızlı bir şekilde ülkeyi terk etmeleri çağrısında bulunulduğu belirtildi.