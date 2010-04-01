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Kaddafi'nin oğlundan muhabire saldırı

’Hannibal’ lakaplı Libya liderinin oğlunu bar çıkışı görüntüleyen Hürriyet muhabiri, korumaların saldırısının ardından polis müdahelesine maruz kald

01 Nisan 2010 03:00

T24-Kaddafi  korumalarının saldırısından sonra polis tarafından da kelepçelenerek karakola götürülen muhabir oldu.


Muammer Kaddafi’nin oğlu Mutasim Kaddafi önceki akşam İstanbul’un gözde eğlence mekanı Al Jamal’e gitti. Kız arkadaşıyla eğlenen Kaddafi’yi hem Libyalı korumaları hem de Başbakanlık korumaları mekan önünde bekledi. Geç saatlerde mekandan çıkan Kaddafi’yi Hürriyet muhabiri Cenker Tezel görüntülemek istedi. Tam bu sırada Kaddafi’nin ve Başbakanlık korumalarının müdahalesiyle karşılaştı. Korumalar Tezel’in fotoğraf makinesini almak isteyince mekan önünde arbede yaşandı. Makinesini korumalara vermek istemeyen Tezel, darbelere maruz kaldı ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Kaddafi’nin korumalarından Libya uyruklu Nagielmas Bahi de aynı şekilde başından yara aldı.


Olay sonrası taraflar soluğu Beşiktaş Polis Merkezi’nde aldı. Tezel ile Kaddafi’nin koruması Bahi ve Türk koruma ekebindeki polis memuru Abdullah T., karşılıklı olarak birbirlerinden şikayetçi oldu. Ancak Tezel, korumaları darp etmekle suçlanıp, kelepçeli bir halde adliyeye sevk edildi. Savcıya kasten yaralama ve hakaret suçundan ifade verdi. Sonra serbest bırakılan Tezel başından geçenleri şöyle anlattı: “Haber müdürüm ’Kaddafi’nin oğlu Al Jamal’de. Onu görüntüle’ dedi. Kaddafi’nin oğlunu çekmek için fotoğraf makinemi kaldırdığım an korumalar üzerime yattı. Yanındakiler de ona destek verdi. Makinemi elimden alıp, kırdılar. Makinemi aldım ve uzaklaşmaya çalıştım ama beni yakaladılar. Makinemdeki fotoğrafları almaya çalıştılar. 5-6 kişi üzerime geldi, yine bir arbede yaşandı. Daha sonra bana polis olduklarını söylediler ve karakola gittik. Orada beni, kendilerini darp ettiğim yönünde suçladılar. Dijital makinemin kartını beni kovalamaya başladıklarında çorabıma sakladım. Adli Tıp’a rapor almaya götürülürken gazeteden bir arkadaşımla tokalaşır gibi yapıp kartı teslim ettim.”

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