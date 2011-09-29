-Kaddafi'nin oğlu Saadi hakkında tutuklama kararı PARİS (A.A) - 29.09.2011 - Uluslararası Polis Teşkilatı Interpol, Libya'nın devrik lideri Muammer Kaddafi'nin oğullarından Saadi Kaddafi için tutuklama kararı yayımladı. Merkezi Fransa'nın Lyon kentinde bulunan Interpol'den yapılan açıklamada, Libyalı yetkililerin talebi üzerine Saadi Kaddafi'nin (38) tutuklanması için teşkilata üye 188 ülkede ''kırmızı bülten'' çıkarıldığı belirtildi. Açıklamada, Saadi Kaddafi'nin son olarak Nijer'de görüldüğüne ilişkin haberler de doğrulandı. Interpol, daha önce Kaddafi'nin yanı sıra oğlu Seyfülislam Kaddafi ve kayınbiraderi Abdullah El-Senusi için de tutuklama kararı çıkarmıştı.