T24 LogoT24 Logo
Dünya

'Kaddafi'nin oğlu Hamis öldürüldü'

Libya’nın başkenti Trablus’ta bulunan muhalifler, Kaddafi’nin oğlu Hamis’in öldürüldüğünü ve gömüldüğünü açıkladı.

30 Ağustos 2011 03:00

T24 - Libya’nın başkenti Trablus’ta bulunan muhalifler, Kaddafi’nin oğlu Hamis’in öldürüldüğünü ve gömüldüğünü açıkladı.



Muammer Kaddafi’nin karargahını da koruyan seçkin birliklerin komutanı olan Hamis Kaddafi, aynı zamanda ülkedeki birçok savaş suçundan sorumlu tutuluyordu.


Cezayir'e sert tepki

Kaddafi’nin eşi, çocukılarının Cezayir’e sığınması Ulusal Geçiş Konseyi’nin (UGK) sert tepkisine yol açtı. Konseyin sözcüsü Mahmut Şammam, Cezayir’in aileye kucak açmasını provokasyon olarak niteledi.

Muhaliflerin sözcüsü Mahmud Şammam, düzenlediği basın toplantısında, "Kaddafi'nin ailesini kurtarmaya çalışma eylemine anlam veremediğimiz gibi, tasvip de etmiyoruz" diyerek, "Cezayir'e giden Kaddafi'nin ailesinin geri gelmesini istediklerini" söyledi.


'Kaddafi'yi yargılamakta kararlıyız'

Komşularla iyi ilişkiler istediklerini söyleyen Şammam, "Kaddafi'nin ailesi ve kendisini yakalayıp yargılamakta kararlıyız" dedi.Şammam, davanın adil yürütüleceği garantisini verdiklerini de belirtti.

Cezayir Dışişleri Bakanlığından dün yapılan açıklamada, Kaddafi'nin eşi Safiye, kızı Ayşe, oğulları Hannibal ve Muhammed ile çocuklarının bu sabah Libya sınırından Cezayir'e geldiği belirtilmişti Açıklamada, Kaddafi konusunda bilgi verilmemişti.


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Atilla Yeşilada: Türkiye 2020'de yüzde 2 büyür, hem işsizlik hem...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24