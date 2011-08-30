'Kaddafi'nin oğlu Hamis öldürüldü'

T24

Cezayir'e sert tepki

'Kaddafi'yi yargılamakta kararlıyız'

Muammer Kaddafi’nin karargahını da koruyan seçkin birliklerin komutanı olan Hamis Kaddafi, aynı zamanda ülkedeki birçok savaş suçundan sorumlu tutuluyordu.Kaddafi’nin eşi, çocukılarının Cezayir’e sığınması Ulusal Geçiş Konseyi’nin (UGK) sert tepkisine yol açtı. Konseyin sözcüsü Mahmut Şammam, Cezayir’in aileye kucak açmasını provokasyon olarak niteledi.Muhaliflerin sözcüsü Mahmud Şammam, düzenlediği basın toplantısında, "Kaddafi'nin ailesini kurtarmaya çalışma eylemine anlam veremediğimiz gibi, tasvip de etmiyoruz" diyerek, "Cezayir'e giden Kaddafi'nin ailesinin geri gelmesini istediklerini" söyledi.Komşularla iyi ilişkiler istediklerini söyleyen Şammam, "Kaddafi'nin ailesi ve kendisini yakalayıp yargılamakta kararlıyız" dedi.Şammam, davanın adil yürütüleceği garantisini verdiklerini de belirtti.Cezayir Dışişleri Bakanlığından dün yapılan açıklamada, Kaddafi'nin eşi Safiye, kızı Ayşe, oğulları Hannibal ve Muhammed ile çocuklarının bu sabah Libya sınırından Cezayir'e geldiği belirtilmişti Açıklamada, Kaddafi konusunda bilgi verilmemişti.