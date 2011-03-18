-KADDAFİ'NİN OĞLU BM'YE MEYDAN OKUDU TRABLUS (A.A) - 18.03.2011 - Libya lideri Muammer Kaddafi'nin oğlu Seyfülislam Kaddafi, Libya'nın BM Güvenlik Konseyi'nin, Libya üzerinde uçuşa yasak bölge uygulanmasına yetki veren kararının ardından yaptığı açıklamada, ülkesinin BM kararından korkmadığını söyledi. Al Arabiya televizyonunun bugünkü haberinde, Seyfülislam'ın açıklamasından alıntı yapıldı, ancak konuşmanın nerede ve ne zaman yapıldığına ilişkin bilgi verilmedi. Libya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamalarda, Libya'ya yönelik bir askeri müdahaleye karşı, derhal Libya sınırları dışını da içine alacak şekilde misillemede bulunulacağı bildiriliyor. -NORVEÇ OPERASYONA KATILIYOR- BM Güvenlik Konseyi'nin Libya'da uçuşa yasak bölge uygulanmasına yetki veren kararının ardından Norveç, Libya'ya yönelik uluslararası askeri operasyona katılacağını bildirdi. Norveç'ta çıkan Verdens Gang gazetesinin internet sitesinden, Norveç Savunma Bakanı Grete Faremo'ya dayanarak verilen haberde, Norveç'in Libya'daki Muammer Kaddafi güçlerine yönelik uluslararası askeri operasyonda yer alacağı belirtildi. Faremo, gazeteye verdiği demeçte, ''Operasyona katkı sağlayacağız. Ancak bu katkının ne şekilde olacağı konusunda bir şey söylemek için henüz çok erken. Hava yeteneklerimizi göndermemiz doğal olacaktır'' ifadelerini kullandı. Faremo, Libya'ya avcı savaş uçağı göndermenin ihtimallerden biri olduğunu, bunun dışında havadan nakliye gerektiren insani operasyonlara da katılabileceklerini ifade etti. -FRANSA DA OPERASYONA KATILACAK- BM Güvenlik Konseyi'nin Libya'da uçuşa yasak bölge uygulanmasına yetki veren kararının ardından Fransa, Libya'ya yönelik uluslararası askeri operasyona katılacağını bildirdi. Hükümet Sözcüsü Francois Baroin, RTL televizyon kanalına yaptığı açıklamada, ülkesinin, Libya'daki Muammer Kaddafi güçlerine yönelik uluslararası askeri operasyonda yer alacağı söyledi.