T24 LogoT24 Logo
Dünya

Kaddafi'nin naaşı bilinmeyen bir yere götürüldü MİSRATA (A.A)

25 Ekim 2011 03:09

-Kaddafi'nin naaşı bilinmeyen bir yere götürüldü MİSRATA (A.A) - 25.10.2011 - Libya'nın devrik lideri Muammer Kaddafi'nin naaşı, tutulduğu Misrata'daki Afrika pazarından alınarak bilinmeyen bir yere götürüldü. Afrika pazarındaki Ulusal Geçiş Konseyi (UGK) yetkililerinden edinilen bilgiye göre; Kaddafi, oğlu Mutassım ve Savunma Bakanı Ebubekir Yunus Cebr'in naaşları, tutuldukları soğuk hava deposundan ambulanslarla gönderildi. UGK yetkilileri, yaklaşık 2 saat önce götürülen naaşların ambulanslara konulurken Kaddafi'nin hiçbir yakınının naaşların başında olmadığını söyledi. Kaddafi, oğlu Mutassım ve Cebr'in nereye gömüleceği hakkında bilgi verilmedi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Doğa Koleji'nin yeni sahibi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24