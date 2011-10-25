-Kaddafi'nin naaşı bilinmeyen bir yere götürüldü MİSRATA (A.A) - 25.10.2011 - Libya'nın devrik lideri Muammer Kaddafi'nin naaşı, tutulduğu Misrata'daki Afrika pazarından alınarak bilinmeyen bir yere götürüldü. Afrika pazarındaki Ulusal Geçiş Konseyi (UGK) yetkililerinden edinilen bilgiye göre; Kaddafi, oğlu Mutassım ve Savunma Bakanı Ebubekir Yunus Cebr'in naaşları, tutuldukları soğuk hava deposundan ambulanslarla gönderildi. UGK yetkilileri, yaklaşık 2 saat önce götürülen naaşların ambulanslara konulurken Kaddafi'nin hiçbir yakınının naaşların başında olmadığını söyledi. Kaddafi, oğlu Mutassım ve Cebr'in nereye gömüleceği hakkında bilgi verilmedi.