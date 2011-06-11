-KADDAFİ'NİN KIZINDAN NATO'YA İKİNCİ DAVA PARİS (A.A) - 10.06.2011 - Libya lideri Albay Muammer Kaddafi'nin kızı Ayşe Kaddafi, NATO'nun Nisan ayı sonunda Trablus'a düzenlediği bombardımanda ailesinden 4 kişinin ölümünden sonra, NATO'ya Fransa'da ikinci ''cinayet'' ve ''savaş suçu'' davası açtı. Kendisini Ayşe Kaddafi'nin avukatı olarak tanıtan Isabelle Coutant-Peyre, Ayşe Kaddafi'nin talebi üzerine hafta içinde Libya'ya gittiğini söyledi. Ayşe Kaddafi'nin avukatları salı günü içinde biri Brüksel'de biri de Paris'te dava açmıştı.