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Dünya

Kaddafi'nin katilleri yargılanacak

Libya'da Ulusal Geçiş Konseyi geçtiğimiz hafta doğum yeri Sirte'de öldürülen devrik lider Muammer Kaddafi'nin...

27 Ekim 2011 03:00

T24 - Libya'da Ulusal Geçiş Konseyi geçtiğimiz hafta doğum yeri Sirte'de öldürülen devrik lider Muammer Kaddafi'nin katillerinin mahkemeye çıkarılacağını açıkladı.

Arap televizyonu El Arabiya'nın haberine göre, Libya'da muhaliflerin oluşturduğu Ulusal Geçiş Konseyi, uluslararası kamuoyunun baskılarına daha fazla dayanamayarak, Kaddafi'nin katillerini mahkeme önüne çıkarma kararı aldı.

Kaddafi, Sirte'de öldürüldükten sonra Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-mun, konuyla ilgil soruşturma açılmasını istemişti.

Kaddafi'nin ailesi de soruşturma açılmasını talep etmiş ve NATO'yu devrik liderin konvoyuna saldırdığı için dava edeceğini belirtmişti.



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