Kaddafi'nin 'kasap' lakaplı adamı Sennusi yakalandı

T24 - Eski Libya lideri Muammer Kaddafi’nin kasap lakaplı en yakın adamı Abdullah Sennusi Moritanya’da yakalandı. Trablus yönetimi, Fransa ve Uluslararası Ceza Mahkemesi Sennusi’nin iadesini talep etti.

Sennusi'nin cumartesi gecesi, Moritanya'nın başkenti Nouakchott'ta göz altına alındığı bildirildi. Moritonya güvenlik güçleri, esk istihbarat şefinin, sahte pasaportla Fas'ın Casablanca kentinden gelen bir uçakla Nouakchott havalimanına inerken yakalandığını açıkladı.

Libya'nın eski istihbarat şefi ve Kaddafi'nin en yakın adamı Sennusi, insanlığa karşı işlediği suçlar nedeniyle Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından aranmaktaydı.

Abdullah Sennusi, Muammer Kaddafi'nin memleketi Sirte'de yakalanıp, hayatını kaybettiği 23 Ekim gününden bu yana aranıyor. Sennusi'nin, Libya'dan kaçtıktan sonra Nijerya üzerinden geçtiği Mali'de saklandığı öğrenildi.

Trablus yönetiminin sözcüsü, Abdullah Sennusi'nin Libya'ya iade edilmesi için Moritanya'ya iade talebinde bulunduklarını açıkladı. Ancak Moritanya yetkilileri, Sennusi'nin iadesi konusunda kendilerinin karar vereceklerini duyurdu.



Ömür boyu hapse çarptırılmıştı



Fransa da Abdullah Sennusi'nin iadesini istiyor. Senussi, 1989 yılında Fransız UTA yolcu uçağının bombalanmasında rol aldığı gerekçesiyle 1999 yılında bir Fransız mahkemesi tarafından ömür boyu hapse mahkûm edilmişti. Havaya uçurulan uçakta, 170 kişi hayatını kaybetmişti.

Lahey'deki Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) de Abdullah Sennusi'nin kendilerine teslim edilmesini talep ediyor. Mahkeme, insanlığa karşı işlediği suçlar nedeniyle 27 Haziran'da Abdullah Sennusi, Muammer Kaddafi ve oğlu Seyfülislam Kaddafi adına arama emri çıkartmıştı. Uluslararası Af Örgütü, Libya'da işler bir yargı sistemi olmamasını gerekçe göstererek, Sennusi'nin UCM'ye teslim edilmesini talep ediyor.

Moritanya, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin tüzüğünü resmen tanımadığından dolayı, gözaltındaki eski Libya istihbarat şefi Sennusi'yi UCM'ye iade etme zorunluluğu bulunmuyor.