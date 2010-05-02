Kaddafi'nin hedefinde İsviçre vardı

T24 - Çoktandır sesi çıkmayan Libya Lideri Muammer Kaddafi, oğlunun İsviçre'de yaşadığı olaylar yüzünden İsviçre'yi hedef alan ağır ithamlarda bulundu.



Kaddafi İsviçre'yi suçlarken, “İsviçre terörizmi teşvik ediyor ancak bu davranışıyla intihar ettiğinin farkında değil bu yaptıklarının hesabı sorulmalıdır. İsviçre Al-Kaide'den farkı yoktur ayrıca İsviçre kirli parayı da aklayan büyük bir merdivendir ve uluslararası yasalara riayet etmemektedir işte bu davranışta tam bir mafyalıktır” dedi. Bu suçlamaya karşı İsviçre'nin takınacağı tavır da Dünya kamuoyu tarafından merak konusu.