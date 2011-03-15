-KADDAFİ'NİN GÜÇLERİ ECDEBİYE'Yİ BOMBALADI KAHİRE (A.A) - 15.03.2011 - Libya'da Muammer Kaddafi'ye bağlı güçlerin doğudaki Ecdebiye kentine hava saldırısı düzenlediği bildirildi. El Cezire televizyonu, savaş uçaklarının bu sabah Ecdebiye'ye 4 kez hava saldırısında bulunduğunu duyurdu. İsyancıların kalesi olarak gösterilen doğudaki Bingazi kentine doğru ilerleyen Kaddafi güçlerinin önündeki son engel olan Ecdebiye, dün de hava saldırısına uğramıştı. -YEMEN'DE PETROL BORU HATTINA SALDIRI- Yemen'in doğusundaki Mağrib vilayetinde bir petrol boru hattına saldırı düzenlendi. Güvenlik kaynakları, saldırının bir aşirete mensup silahlı kişiler tarafından sabaha karşı düzenlendiğini, Kızıldeniz'e petrol taşıyan boru hattından alevler yükseldiğini açıkladı. Aşiret üyelerinin bu sabah Safer bölgesini başkent Sana'ya bağlayan yolu da kestiği, kamyonların geçişine izin vermediği, bu durumun Sana'ya petrol sevkıyatını etkileyebileceği bildirildi. Aşiret üyelerinin hükümete baskı yapmak için saldırıyı düzenlediği belirtiliyor. Öte yandan yine Mağrib vilayetinde, yerel hükümet binasının önünde dün düzenlenen yönetim karşıtı protesto gösterileri sırasında çıkan arbedede Vali Naci El Zeydi'nin boynundan hançerlendiği bildirildi. İçişleri Bakanlığının açıklamasında, valiyle birlikte 4 korumasının da yaralandığı belirtildi. Valinin helikopterle Sana'daki bir askeri hastaneye götürüldüğü kaydedildi, ancak ayrıntılı bilgi verilmedi. -G-8 DIŞİŞLERİ BAKANLARI TOPLANTISI- Fransa Dışişleri Bakanı Alain Juppe, ''ülkesinin, Libya'da uçuşa yasak bölge ilan edilmesi konusunda G-8 ülkelerini hala ikna edemediğini'' söyledi. G-8 dışişleri bakanlarının ikinci gün oturumuna başlamadan önce Europe-1 radyo kanalının sorularını yanıtlayan Juppe, ''Hala onları ikna edemedik'' dedi. Fransız bakan, ülkesinin İngiltere ile birlikte, Libya'da ya uçuşa yasak bölge ilan edilmesi ya da sınırlı belirli hedeflerin bombalanması konusunda girişim başlattığını hatırlattı ve G-8 ülkelerinin şu anda sadece konunun BM Güvenlik Konseyi gündemine alınması konusunda hemfikir olduklarını bildirdi. Libya'ya yönelik denizden ambargo uygulanmasının da gündemde olduğunu ifade eden Juppe, G-8 üyelerinin, Arap ülkelerinin de Libya'ya yönelik girişimlerde yanlarında olmasını arzu ettiklerini sözlerine ekledi. Juppe, Japonya'daki doğal felaketle ilgili bir soru üzerine verdiği yanıtta, bu ülkede nükleer riskin hala çok ''yüksek seviyede'' olduğunu söyledi. G-8 dışişleri bakanları toplantısı, bugün öğleden sonra sona erecek. -ABD'DEN BAHREYN'E SEYAHAT UYARISI- ABD Dışişleri Bakanlığı, vatandaşlarından Bahreyn'e seyahatten kaçınmalarını istedi. Bakanlık açıklamasında, Bahreyn'de bulunan Amerikan vatandaşlarına da siyasi kriz ve sivil ayaklanmalar nedeniyle ülkeyi terk etmeleri tavsiye edildi. Açıklamada, elçilik çalışanlarının ailelerinin gönüllü olmaları halinde ülkeden ayrılabilecekleri belirtildi.