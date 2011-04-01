Kaddafi'nin danışmanından keşif gezisi

T24- Libya rejiminin önde gelen danışmanlarından Muhammed İsmail'in geçtiğimiz günlerde İngiltere'yi ziyaret ettiği ortaya çıktı. Kaddafi'nin oğlu Seyfül İslam'ın yardımcılarından olan Muhammed İsmail'in, Kaddafi için çıkış yollarını görüştüğü tahmin ediliyor.

BCC Türkçe'de yayımlanan habere göre, İngiltere hükümeti haberleri doğrulamadı.

Libya Dışişleri Bakanı Musa Koussa, dün İngiltere'ye gelmişti.

El Cezire kanalı, Kaddafi'ye yakın bir kaç danışmanın daha ülkeden ayrıldığı ve Tunus'ta olduklarını duyurdu.

Bu kişiler arasında Meclis başkanı, istihbarat bakanı ve dışişleri bakan yardımcısının bulunduğu belirtiliyor.

Beyaz Saray sözcüsü Jay Carney, bu tür ayrılışların, NATO eylemlerinin etkisini gösterdiğini söyledi.



Kaddafi güçlerine ağır hasar





ABD'de Temsilciler Meclisi komitesi önünde dün ifade veren Amerikan Genel Kurmay Başkanı Amiral Mike Mullen Libya'ya düzenlenen hava saldırılarında Albay Kaddafi'nin askeri donanımının dörtte birinin imha edildiğini söyledi.

Fakat Amiral Mullen, Libyalı isyancıların Kaddafi güçleri karşısında çok daha az sayıda olduğu uyarısında bulundu.

Amiral, Kaddafi'ye bağlı her on askerin karşısında sadece bir isyancının durduğunu söyledi.

Aynı komitenin sorularını yanıtlayan Amerikan Savunma Bakanı Robert Gates ise, isyancılara askeri eğitim ve destek verme görevinin Amerika dışında başka ülkelere düştüğünü kaydetti.

Fakat isyancılara destek konusunda uluslararası planda bir uzlaşma yok.



Erdoğan, silahlandırmaya karşı





Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Londra ziyareti sırasında İngiltere Başbakanı David Cameron'la düzenlediği ortak basın toplantısına Libya tartışması hakim oldu.

Erdoğan, Kaddafi'ye karşı savaşan isyancı güçlerin silahlandırılması fikrini desteklemediğini söyledi.



İsyancılara silah sevkiyatının Libya'da farklı bir durum doğuracağını belirten Başbakan Erdoğan, silahların terörü besleyebileceğine işaret etti.

Daha önceki saatlerde NATO Genel Sekreteri Anders Fogh Rasmussen de Libya'daki isyancılara silah sağlanmasına güçlü biçimde karşı çıktığını söylemişti.

Rasmussen, Nato'nun görevinin Libya halkını silahlandırmak değil, korumak olduğunu belirtti.

Başkan Erdoğan ve Nato Genel Sekreteri'nin açıklamaları, isyancıların silahlandırılması seçeneğini gündeme getiren ABD ve İngiltere hükümetlerinin yakın zaman içindeki ifadeleriyle çelişiyor.

Nato, Libya'daki tüm hava operasyonlarının komutasını perşembe sabahı ABD'den resmen devraldı.

Rasmussen, NATO'nun Libya operasyonunun uçuşa yasak bölge, silah ambargosunun denetlenmesi ve Kaddafi'ye bağlı güçlerin sivillere saldırılarının önlenmesi konularını kapsadığını söyledi.