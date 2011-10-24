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Dünya

Kaddafi'nin çürüyen cesedini görmek için sıradalar

Ülkenin yeni yöneticileri yeni bir Libya'nın doğuşunu ilan ederken, yüzlerce kişi de Kaddafi'nin çürümekte olan cesedini görebilmek için üçüncü günde de gru

24 Ekim 2011 03:00


T24 - Ülkenin yeni yöneticileri yeni bir Libya'nın doğuşunu ilan ederken, yüzlerce kişi de Kaddafi'nin çürümekte olan cesedini görebilmek için üçüncü günde de gruplar halinde sıraya girmeye devam etti.


CNNTürk'te yer alan habere göre, Libya eski liderine yapılan bu son aşşağılama, uluslararası camianın Libya'nın geleceği konusunda duyduğu endişeyi  daha de derinleştirirken, Kaddafi ailesinin üyelerini öfkelendirdi.

Pazar günü Misrata'da "kurtuluş" kutlamaları nedeniyle bir karnaval atmosferinin hakim olduğu, insanların bir yandan kent meydanında sevinç gösterileri yaparken, diğer yandan da Kaddafi ve  oğlunun bir soğuk hava deposunde sergilenen cesetlerini görebilmek için kuyruklar oluşturdukları belirtildi.


Çok sayıda anne ve babanın etrafı saran çürümüş ceset  kokusuna rağmen çocukalarını cesetleri görmeleri için getirdikleri belirtildi.


Adının Muhammed olduğunu söyleyen bir adam Reuters'a, "Biz onu kibirliyken görmüştük. Şimdi de aşşağılanırken görmek istiyoruz. Çocuklarımızı bugün onu görsünler diye  getirdik buraya çünkü bu tarihi bir şanstır" dedi.


Kaddafi'nin sonunu görme arzusunun yanı sıra, cesedin sergilenmesine devam edilmesinin bir diğer nedeninin de cesedin ne yapılacağı konusundaki anlaşmazlıktan kaynaklandığı belirtildi.


Kaddafi yönetiminde yıllarca ihmal edilen Misrata, aylar süren kanlı kuşatmadan zaferle çıkışının bir hatırası olarak cesedi sergilemekten yana,  ancak Kaddafi'nin cesedinin  topraklarına gömülmesini de  istemiyor.





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